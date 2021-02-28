Герус об энергосистеме: этой зимой мы выработали эффективный алгоритм, как проходить сложные периоды

Глава парламентского комитета по энергетике Андрей Герус заявил, что этой зимой выработали эффективный алгоритм, как проходить сложные периоды с остановками энергоблоков на аварийные ремонты.

Об этом он написал в Telegram.

По его словам, еще на прошлой неделе, когда были морозы -15С, в аварийных ремонтах находилось 13 энергоблоков. А сегодня в аварийном ремонте только один блок Славянской ТЭС, который действительно проводит ремонтные работы до конца марта.

"Отдельно хочу отметить вклад государственной генерации в прохождение сверхсложного зимнего периода. Центрэнерго запустил энергоблоки на газу, Укргидроэнерго в феврале выработало э/э на 30% выше плановых показателей, а Энергоатом досрочно завершил ремонт и включил в работу 2 блока: ХАЭС-2 и РАЭС", - отметил нардеп.

Напоминаем:

23 февраля в "Укрэнерго" заявили, что ситуация с запасами угля на складах ТЭС остается критической - уголь на складах ТЭС составляет лишь 34% от минимально необходимых запасов.

В "Укрэнерго" не планируют никаких ограничений или отключений потребителей и имеют план сбалансирования энергосистемы.

15 февраля энергоблок №2 Хмельницкой АЭС, который находился на ремонте, подключили к сети - на месяц раньше запланированного срока.

В пятницу, 12 февраля, Украина импортировала 1060 МВт-ч электроэнергии из России.

Украину 1 февраля возобновила импорт электроэнергии из России.

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