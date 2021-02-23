Витренко: Минэнерго работает над переходом на одну платежку за газ и распределение

Минэнерго работает над вопросом перехода на одну платежку за газ и его распределение.

Об этом и.о. министра энергетики Юрий Витренко сообщил в Facebook.

"Из конкретных вещей, над которыми мы сейчас работаем в ответ на запрос многих потребителей - это переход на одну платежку за газ и распределение, при этом чтобы тариф на распределение не был в одних регионах выше тарифов в других регионах", - написал он.

Также, по его словам, Минэнерго прорабатывает введение ограничения наценки монополистов на розничном рынке и совершенствование работы оптового рынка, в частности по объемам, которые должны выставлять на рынок государственные компании.

"Мы также предлагаем изменить принципы формирования тарифов, чтобы потребители были уверены в том, что на них не переводят неэффективность работы операторов сетей, и чтобы деньги не вынимались, а вкладывались в повышение качества и надежности поставок газа, тепла, электроэнергии", - добавил Витренко.

Напомним:

Цены на газ не вырастут выше установленного правительством уровня 6,99 гривны за кубометр и после того, как госрегулирование потеряет действие в апреле.

Заместитель председателя Офиса президента Юлия Свириденко заявила, что фиксированная цена на газ для населения в 6,99 грн за кубометр будет действовать до конца марта этого года.

НАК "Нафтогаз" поднял цену на газ для поставщиков тепла в январе с 6,1 грн до 7,33 грн за кубометр в рамках возложенных специальных обязанностей (ПСО).

Правительство подписало меморандум с местными властями относительно тарифов на тепло и горячую воду, до конца отопительного сезона они повышаться не будут.

Меморандум в частности предусматривает, что предприятия теплоснабжения гарантированно получать газ для производства тепла и поставки его в дома украинцев на протяжении всего отопительного периода 2020-2021 годов.

Кабинет министров установил предельный размер цены на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 гривны за кубический метр.

Для потребителей, которые имеют контракты на поставку газа по цене ниже 6,99 грн, тарифы не изменятся. Цена поставщика последней надежды так же установлена на уровне 6,99 гривны за кубометр.

Также министры установили предельный тариф на распределение газа - он не будет превышать 1,79 грн за кубометр.