Витренко: Обсуждение с МВФ решения проблем в энергосекторе продолжается

Украина и МВФ продолжают обсуждать возможные пути преодоления проблем в энергосекторе, при этом Киев подтверждает обязательство отменить ограничения цены на газ для населения после марта и для теплокоммунэнерго в режиме спецобязательств после апреля.

Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" заявил и.о. министра энергетики Юрий Витренко.

"Обсуждение не прекращалось: мы обсуждали разные подходы и разные решения тех проблем, которые накопились в электроэнергетике и газовом секторе", - сказал Витренко.

"По электроэнергии мы еще разрабатываем механизмы, что делать на ближайшее будущее и на более долгосрочный период. Обсуждаем с тем же МВФ", - добавил он.

По словам и.о. министра, для ТКЭ также нарабатываются решения для их стабильного развития после отмены режима ПСО.

"Чтобы тарифы до конца года точно не увеличивались и чтобы потом мы тоже не видели какого-то чрезвычайного роста", - пояснил Витренко.

При этом, комментируя свое заявление о том, что после отмены с апреля ограничения цены газа для населения в 6,99 грн/куб. м. он не подорожает до конца года, он уточнил, что речь идет о годовом продукте.

По его словам, многое зависит от активных действий правительства.

"При определенных условиях и определенных активных действиях правительства можно сделать так, чтобы рыночным способом рыночная цена такого годового продукта не превышала 6,99. Мы видим для этого реальные возможности", - подчеркнул Витренко.

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Напомним:

Цены на газ не вырастут выше установленного правительством уровня 6,99 гривны за кубометр и после того, как госрегулирование потеряет действие в апреле.

Заместитель председателя Офиса президента Юлия Свириденко заявила, что фиксированная цена на газ для населения в 6,99 грн за кубометр будет действовать до конца марта этого года.

НАК "Нафтогаз" поднял цену на газ для поставщиков тепла в январе с 6,1 грн до 7,33 грн за кубометр в рамках возложенных специальных обязанностей (ПСО).

Правительство подписало меморандум с местными властями относительно тарифов на тепло и горячую воду, до конца отопительного сезона они повышаться не будут.

Меморандум в частности предусматривает, что предприятия теплоснабжения гарантированно получать газ для производства тепла и поставки его в дома украинцев на протяжении всего отопительного периода 2020-2021 годов.

Кабинет министров установил предельный размер цены на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 гривны за кубический метр.

Для потребителей, которые имеют контракты на поставку газа по цене ниже 6,99 грн, тарифы не изменятся. Цена поставщика последней надежды так же установлена на уровне 6,99 гривны за кубометр.

Также министры установили предельный тариф на распределение газа - он не будет превышать 1,79 грн за кубометр.