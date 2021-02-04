В МВФ пока не называют сроков выделения Украине следующего транша

Чтобы завершить обзор и приблизиться к решению о продолжении финансирования по текущей программе stand-by, миссия МВФ должна определить политику экономического развития в Украине и проведения реформ.

Об этом заявил директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс во время брифинга, отвечая на вопрос о возможных сроках выделения следующего транша МВФ для Украины, передает "Укрфнофрм".

"Виртуальная миссия на уровне персонала, которая начала работу в конце прошлого года, прервалась на короткое время во время праздничного периода и затем возобновила (контакты - ред.) и продолжает работать сейчас", - отметил представитель МВФ.

По его словам, сейчас "обсуждаются вопросы в широком контексте" по программе для Украины.

Кроме этого, по его словам, миссия Фонда изучает политику по экономическому развитию и реформам.

"Это то, что мы должны обсудить, чтобы подвести фундамент для завершения осмотра", - подчеркнул Райс.

Напомним:

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что работа миссии МВФ в Украине продлена на 7-10 дней, по его словам, поступление средств от Фонда - "больше вопрос технический".

Аналитики инвестбанка JP Morgan ожидают, что staff-level agreement между Украиной и МВФ может быть заключен по итогам миссии Фонда в январе, но выплата средств в январе-марте этого года маловероятна.

Украина все еще может получить транш от МВФ в 1 квартале 2021 года, несмотря на введение госрегулирования цен на газ, однако более консервативный сценарий предполагает получение транша в апреле-июне 2021 года, говорится в прогнозе аналитиков Bank of America

Правительство провело встречу с Международным валютным фондом, премьер заявил о необходимости поиска компромисса по тарифам на газ.

В Международном валютном фонде обеспокоены возможным государственным регулированием цен на газ в Украине, ведь это может привести к нарушению взятых в Меморандуме обязательств.

Миссия Международного валютного фонда по первому пересмотру программы Stand-by возобновила свою работу в Украине.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что еще 2 транша по 700 млн долларов от МВФ перенесены на 2021.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что следующий транш МВФ "будет однозначно в следующем году", по прогнозам, в феврале-марте 2021 года.

Международный валютный фонд обнародовал график погашения долгов Украины до 2036 года, в этом году необходимо оплатить 1,67 миллиарда долларов.