В МВФ пока не называют сроков выделения Украине следующего транша
Чтобы завершить обзор и приблизиться к решению о продолжении финансирования по текущей программе stand-by, миссия МВФ должна определить политику экономического развития в Украине и проведения реформ.
Об этом заявил директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс во время брифинга, отвечая на вопрос о возможных сроках выделения следующего транша МВФ для Украины, передает "Укрфнофрм".
"Виртуальная миссия на уровне персонала, которая начала работу в конце прошлого года, прервалась на короткое время во время праздничного периода и затем возобновила (контакты - ред.) и продолжает работать сейчас", - отметил представитель МВФ.
По его словам, сейчас "обсуждаются вопросы в широком контексте" по программе для Украины.
Кроме этого, по его словам, миссия Фонда изучает политику по экономическому развитию и реформам.
"Это то, что мы должны обсудить, чтобы подвести фундамент для завершения осмотра", - подчеркнул Райс.
Напомним:
Министр финансов Сергей Марченко заявил, что работа миссии МВФ в Украине продлена на 7-10 дней, по его словам, поступление средств от Фонда - "больше вопрос технический".
Аналитики инвестбанка JP Morgan ожидают, что staff-level agreement между Украиной и МВФ может быть заключен по итогам миссии Фонда в январе, но выплата средств в январе-марте этого года маловероятна.
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