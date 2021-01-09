ДТЭК в Лондоне откроет хаб для привлечения инвестиций

Энергетическая компания ДТЭК, принадлежащая олигарху Ринату Ахметову откроет офис в Лондоне для инвесторов, желающих инвестировать в Украину и для украинских предпринимателей.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"В первую очередь это касается возобновляемых источников энергии, систем накопления энергии и энергетических проектов с использованием водорода", - сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Начало работы инвестиционного хаба запланировано на конец первого полугодия 2021.

Напомним:

Антимонопольный комитет закрыл дело "Роттердам +" - из-за недоказанности нарушения.

НАБУ в рамках дела "Роттердам +" опубликовало фрагмент перехваченного разговора топ-менеджера ДТЭК и иностранного лица о женщине-кандидате на пост главы Минэнерго (позже вр.и.о. назначили Ольгу Буславец - ред.).

В октябре Высший антикоррупционный суд возобновил дело.

В марте 2016 Нацкомиссия утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию.Согласно ей, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считалась по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".

Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию дороже.

Формула утратила силу с 1 июля этого года в связи с переходом Украины на новый рынок электроэнергии.

8 августа 2019 года детективы НАБУ по делу "Роттердам+" сообщили о подозрении шести лицам, в частности экс-главе Нацкомиссии Дмитрию Вовку и Бутовскому.

По данным следствия, Волк по предварительному сговору с группой других лиц разработали и в 2016 году приняли необоснованный регуляторный акт, так называемую "формулу Роттердам +".

Кабинет министров подписал меморандум с инвесторами в "зеленую" энергетику: тарифы для населения не изменятся, государство будет экономить 6 миллиардов гривень в год.

Десять крупнейших инвесторов в возобновляемые источники энергии заработали за 2019-й год больше 14 миллиардов гривень. Больше всех заработала компания"ДТЭК ВИЭ" Рината Ахметова, которая получила 4,7 млрд грн и заняла 25,5% рынка.

"Зеленые" тарифы были введены в Украине в 2009 году, их особенностью является то, что они в несколько раз есть выше обычных тарифов и зафиксированы в евро.