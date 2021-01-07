До полумиллиона человек по состоянию на 7 января получили от государства одноразовую материальную помощь на период карантина в размере 8 тысяч гривен (всего перечислено 3,64 млрд грн), выплаты завершатся в ближайшие дни.

Об этом сообщает Офис президента.

"Прежде всего мы сохранили немало рабочих мест благодаря нашим экономическим инициативам. Мы работаем для людей. Украинцы видят, что государство заботится в трудную минуту, так легче пережить любые ограничения.

Во-вторых, важно, что наработано цифровые инструменты, когда не надо стоять в очередях, нет скоплений, когда уничтожено бюрократическую волокиту, а люди в несколько кликов могут получить выплаты. Это также уменьшает коррупционные риски, ведь нет общения чиновника и человека. Это яркий пример того, какой будет цифровая Украина", - заявил президент Владимир Зеленский.

По словам премьера Дениса шныряли, наработанные инструменты доказали свою эффективность.

"Благодаря инструментам по финансированию частичной безработицы удалось сохранить более 500 тысяч рабочих мест. Только последняя программа - компенсация до восьми тысяч гривен на каждого работника, чье рабочее время сокращено, охватила почти 160 тысяч работников", - сказал глава правительства.

Шмыгаль заверил, что в 2021 году будет продолжаться и расширится программа доступного кредитования под 5%, 7% или 9%.

"По состоянию на сейчас уже более семи с половиной тысяч различных бизнесов по всей стране получили более 17 млрд гривен. Введен механизм государственных портфельных гарантий для малых и средних предпринимателей, когда государство обеспечивает до 80% кредита.

Также продолжают действовать налоговые каникулы для ФЛП первой группы. До июня они освобождаются от уплаты единого социального взноса", - добавил он.

Напомним:

Ранее Шмыгаль сообщил, что в рамках выплаты единовременного пособия в 8 тыс грн для предпринимателей и наемных работников государство уже выплатило 3,6 млрд грн.

В первую очередь выплат в "Дие" ФЛП и наемным работникам перечислили 2,2 миллиарда гривень - это почти 280 тысяч украинцев.

За неделю в "Дие" 283 595 украинцев оформили заявки на единовременные выплаты для ФЛП и наемных работников.

Физлица-предприниматели и наемные работники с 14 по 31 декабря могли подавать заявки на получение единовременной материальной помощи в размере 8000 гривень.

14 декабря в Минцифры сообщали, что сервис "Дия" может работать со сбоями из-за чрезмерного количества заявок на получение финансовой помощи, в Минцифры просят подождать.

Верховная Рада приняла президентский законопроект № 4431, который предусматривает выделение средств из фонда противодействия коронавируса в поддержку бизнеса и украинцев в случае усиления карантинных ограничений.

Верховная Рада приняла законопроект президента Зеленского №4429 о единовременной финансовой помощи для украинцев, потерявшие часть доходов, и бизнеса, который вынужден сокращать расходы на работников.

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Экономическая правда