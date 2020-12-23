8 тысяч ФЛП и наемным работникам: первые выплаты в "Дие" составляют 2,2 миллиарда

В первую очередь выплат в "Дие" ФЛП и наемным работникам перечислили 2,2 миллиарда гривень - это почти 280 тысяч украинцев.

Об этом вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в своем Telegram.

Сегодня начались выплаты ФЛП и наемным работникам в связи с карантинными ограничениями.

Всего в первый день помощь суммой 8 тыс грн получили 278 тысяч украинцев, общая сумма выплат составляет 2,23 млрд грн.

Сейчас подано 312 тысяч заявлений на пособие, отмечает Федоров. Подача документов по программе выплаты 8 тыс грн ФЛП и наемным работникам продолжается до 31 декабря 2020: кто обратится к 21 декабря, получит средства до нового года, кто после 21-го - уже в новом году.

Подробную инструкцию о том, как получить финпомощь, читайте здесь.

Напомним:

За неделю в "Дие" 283 595 украинцев оформили заявки на единовременные выплаты для ФЛП и наемных работников.

Физлица-предприниматели и наемные работники с 14 декабря могут подавать заявки на получение единовременной материальной помощи в размере 8000 гривень.

14 декабря в Минцифры сообщали, что сервис "Дия" может работать со сбоями из-за чрезмерного количества заявок на получение финансовой помощи, в Минцифры просят подождать.

Верховная Рада приняла президентский законопроект № 4431, который предусматривает выделение средств из фонда противодействия коронавируса в поддержку бизнеса и украинцев в случае усиления карантинных ограничений.

Верховная Рада приняла законопроект президента Зеленского №4429 о единовременной финансовой помощи для украинцев, потерявшие часть доходов, и бизнеса, который вынужден сокращать расходы на работников.

Читайте подробнее о принятых законах: Три орешка от Зеленского: как президент предлагает спасать украинский бизнес

Экономическая правда