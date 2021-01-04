В рамках выплаты единовременного пособия в 8 тыс грн для предпринимателей и наемных работников государство уже выплатило 3,6 млрд грн.

Об этом сообщил в Facebook премьер Денис Шмыгаль.

"31 декабря завершился прием заявок на получение 8 тыс грн одноразовой помощи для тех людей, чья хозяйственная деятельность страдает вследствие карантина. Всего для получения такой помощи обратилось более 480 тысяч человек.

На сегодня Пенсионным фондом уже профинансированы почти 456 тысяч заявок. Сейчас средства не перечислены в основном тем, кто зарегистрировался в последние дни прошлого года. Могу заверить, что эти граждане получат причитающуюся им помощь в течение первой половины января", - написал глава правительства.

Шмыгаль напомнил, что ФОПы первой группы освобождены от исчисления и уплаты ЕСВ за себя на период с 1 декабря 2020 по 31 мая 2021 года.

"Поддержка микропредпринимательства и сохранение рабочих мест - приоритетная политика правительства, и программы поддержки МСБ это ярко демонстрируют", - добавил Шмыгаль.

Напомним:

В первую очередь выплат в "Дие" ФЛП и наемным работникам перечислили 2,2 миллиарда гривень - это почти 280 тысяч украинцев.

За неделю в "Дие" 283 595 украинцев оформили заявки на единовременные выплаты для ФЛП и наемных работников.

Физлица-предприниматели и наемные работники с 14 по 31 декабря могли подавать заявки на получение единовременной материальной помощи в размере 8000 гривень.

14 декабря в Минцифры сообщали, что сервис "Дия" может работать со сбоями из-за чрезмерного количества заявок на получение финансовой помощи, в Минцифры просят подождать.

Верховная Рада приняла президентский законопроект № 4431, который предусматривает выделение средств из фонда противодействия коронавируса в поддержку бизнеса и украинцев в случае усиления карантинных ограничений.

Верховная Рада приняла законопроект президента Зеленского №4429 о единовременной финансовой помощи для украинцев, потерявшие часть доходов, и бизнеса, который вынужден сокращать расходы на работников.

Читайте подробнее о принятых законах: Три орешка от Зеленского: как президент предлагает спасать украинский бизнес

Экономическая правда