Китайский инвестор "Мотор Сичи": Украина исключила любую возможность примирения

В китайском инвесторе Skyrizon "Мотор Сичи" прокомментировали введенные Украиной против их компании санкции, по их мнению, это решение полностью исключило любую возможность примирения между двумя сторонами.

Об этом говорится на сайте акционеров.

По их словам, поскольку в указах Президента не указаны конкретные причины введения санкций. Есть основания полагать, что это преднамеренные действия Украины, с целью недопущения реализации проекта международного сотрудничества.

"У нас есть основания полагать, что такие действия совпадают с целью действий Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США, от 14 января 2021 года, о включении компании "SKYRIZON" в список военных конечных пользователей (MEU)", - говорится в сообщении.

В компании рассказали, что после вступления в силу санкций (блокирование активов, ограничение торговых операций, ограничение въезда на территорию Украины включая транзит), компания будет вынуждена прервать общепринятые деловые отношения с "Мотор Сич", что повлечет за собой огромные необратимые убытки.

"Мы решительно выступаем против преступных действий государства Украины, касающихся подмены концепций национальной безопасности, смешения правды с ложью, политизации нормальной экономической и торговой деятельности", - отметили там.

Мы будем использовать все возможные юридические средства для решительной защиты своих законных прав и интересов, добавили в Skyrizon.

Напоминаем:

31 января, в Запорожье должны были состояться внеочередное общее собрание АО "Мотор Сич", инициированные китайскими инвесторами и украинским бизнесменом Александром Ярославским, но они были сорваны Службой безопасности.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) зафиксировала нарушения законодательства со стороны некоторых акционеров "Мотор Сич" из-за организации сборов в акционерном обществе.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ситуация, которая происходит вокруг "Мотор Сичи", не имеет никакого отношения к инвестиционному климату в Украине в целом.

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 28 января 2021, которое предусматривает применение специальных экономических санкций против китайских инвесторов "Мотор Сичи".

Группа компаний DCH Александра Ярославского объявила о проведении конкурсного отбора на руководящие должности "Мотор Сич".

Правительство разрешило Минюсту использовать переговорную процедуру закупки юридических услуг для защиты интересов государства в международном арбитраже на сумму в 3,5 млрд долларов, который инициировали китайские инвесторы "Мотор Сич".

Минторговли США ввело санкции против китайской компании Skyrizon - инветора в ПАО "Мотор Сич", заявив, что она угрожает национальной безопасности США.

Китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" в декабре 2020 года направили украинскому правительству обращение в международный арбитраж против государства Украина.

Как сообщалось, китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Technology Group покупают более 50% акций компании "Мотор Сич". Более 25% акций оставались за "Укроборонпромом".

Правительство выступает за то, чтобы стратегические украинские предприятия оставались в Украине, понимает важность привлечения инвесторов в "Мотор Сич", но ему "абсолютно не нужны никакие посредники в поиске инвесторов".