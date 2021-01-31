У Ярославского прокомментировали введение санкций против китайских инвесторов "Мотор Сичи"

В бизнес-группе бизнесмена Александра Ярославского DCH, которая является соинвестором в покупке завода "Мотор Сич", прокомментировали введение санкций против китайских инвесторов.

Об этом говорится на сайте бизнес-группы.

"Ведущие юридические компании по нашему поручению независимо друг от друга провели аудит и дали свои экспертные заключения. И пришли к единому выводу – китайские инвесторы являются добросовестными покупателями и законными собственниками приобретенных ими акций ПАО "Мотор Січ", - сообщается в пресс-релизе.

В DCH отметили, что им неизвестны мотивы такого решения и убеждают, что инициатором этого является СБУ.

"Нельзя не принимать во внимание тот факт, что санкции были введены непосредственно накануне внеочередного собрания акционеров, назначенного на 31 января 2021 г. И целью их инициаторов мог быть запрет проведения этого собрания, результатом которого должно было стать восстановление китайских акционеров "Мотор Січ" в их законных правах", - сообщили в компании.

Китайские инвесторы ПАО "Мотор Січ" убеждены в своей правоте и продолжат отстаивать свои законные права и интересы.

Все дальнейшие действия DCH будут осуществляться с учетом нашей заинтересованности в развитии украинского авиастроения и исключительно в правовом поле, резюмировали у Ярославского.

Напоминаем:

31 января, в Запорожье должны были состояться внеочередное общее собрание АО "Мотор Сич", инициированные китайскими инвесторами и украинским бизнесменом Александром Ярославским, но они были сорваны Службой безопасности.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) зафиксировала нарушения законодательства со стороны некоторых акционеров "Мотор Сич" из-за организации сборов в акционерном обществе.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ситуация, которая происходит вокруг "Мотор Сичи", не имеет никакого отношения к инвестиционному климату в Украине в целом.

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 28 января 2021, которое предусматривает применение специальных экономических санкций против китайских инвесторов "Мотор Сичи".

Группа компаний DCH Александра Ярославского объявила о проведении конкурсного отбора на руководящие должности "Мотор Сич".

Правительство разрешило Минюсту использовать переговорную процедуру закупки юридических услуг для защиты интересов государства в международном арбитраже на сумму в 3,5 млрд долларов, который инициировали китайские инвесторы "Мотор Сич".

Минторговли США ввело санкции против китайской компании Skyrizon - инветора в ПАО "Мотор Сич", заявив, что она угрожает национальной безопасности США.

Китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" в декабре 2020 года направили украинскому правительству обращение в международный арбитраж против государства Украина.

Как сообщалось, китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Technology Group покупают более 50% акций компании "Мотор Сич". Более 25% акций оставались за "Укроборонпромом".

Правительство выступает за то, чтобы стратегические украинские предприятия оставались в Украине, понимает важность привлечения инвесторов в "Мотор Сич", но ему "абсолютно не нужны никакие посредники в поиске инвесторов".