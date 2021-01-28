Новости 28 января: Витренко снова не назначили вице-премьером, налоговую милицию ликвидируют

О Витренко. На заседании Верховной Рады 28 января Юрия Витренко со второй попытки не назначили на должность первого вице-премьера - министром энергетики.

Юрий Витренко, которого во второй раз Рада не назначила на должность вице-премьера - министра энергетики, заявил, что ему не стыдно отчитываться за месяц работы, также, по его словам, "это была возможность получить ценный опыт члена правительства".

О налоговой милиции. Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 3087-д "О Бюро экономической безопасности", создании правоохранительного органа, который будет заниматься уголовными нарушениями в сфере экономики и ликвидирует налоговую милицию.

О транше от МВФ. Аналитики инвестбанка JP Morgan ожидают, что staff-level agreement между Украиной и МВФ может быть заключен по итогам миссии Фонда в январе, но выплата средств в январе-марте этого года маловероятна.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что работа миссии МВФ в Украине продлена на 7-10 дней, по его словам, поступление средств от Фонда - "больше вопрос технический".

О накопительной пенсионной системе. В Минсоцполитики надеются на принятие законопроектов №4408 и №2683 - это позволит с 2022 года начать внедрение второго, накопительного, уровня пенсионной системы для работников вредных, крупных предприятий, а с 2023 - для всех.

О зарплате. В декабре 2020 года реальная зарплата в Украине по сравнению с декабрем 2019 года выросла на 10,1%.

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