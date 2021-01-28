Витренко о месяце работы в Минэнерго: Меня пригласили помочь, я честно попытался

Юрий Витренко, которого во второй раз Рада не назначила на должность вице-премьера - министра энергетики, заявил, что ему не стыдно отчитываться за месяц работы, также, по его словам, "это была возможность получить ценный опыт члена правительства".

Об этом он написал в Facebook.

"Меня пригласили помочь. У меня были совсем другие личные планы. Я понимал глубину проблем и отсутствие решений, которые бы всех удовлетворяли. Я осознавал политические риски. Я понимал, сколько грязи на меня вильеться.

Но я понимал ответственность перед страной. Если без пафоса, я просто понимал, что мне будет сложно объяснить своим детям, почему я отказался занять столь ответственный пост и помочь стране в такое сложное для нее время", - отметил Витренко.

"Поэтому я честно попытался. И мне не стыдно отчитываться за то, что я смог сделать за месяц, при этом с очень ограниченными полномочиями. Кроме того, это была возможность получить очень ценный опыт чиновника.

Я благодарен всем, кто меня поддержал. Спасибо за доверие, за совместную работу", - добавил он.

Напомним:

На заседании Верховной Рады 28 января Юрия Витренко со второй попытки не назначили на должность первого вице-премьера - министром энергетики.

Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг поддержал кандидатуру Юрия Витренко на должность первого вице-премьера-министра энергетики.

На заседании 17 декабря Верховная Рада не поддержала назначение бывшего исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра – министра энергетики.

Кабмин на внеочередном заседании 21 декабря назначил Витренко первым заместителем министра энергетики. На него также возложили временное исполнение обязанностей министра.

Президент Владимир Зеленский приехал на заседание фракции "Слуга народа" и просил поддержать Витренко во время голосования в парламенте на должность министра энергетики, как наиболее независимого кандидата.

Лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко предположил, что во время нового голосования у Витренко будет больше поддержки со стороны фракции, поскольку он "за это время провел определенную работу".

Экономическая правда