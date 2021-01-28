Витренко снова не назначили первым вице-премьером - министром энергетики

На заседании Верховной Рады 28 января Юрия Витренко со второй попытки не назначили на должность первого вице-премьера - министром энергетики.

За проголосовали 204 депутата, против - 45, воздержались - 62, не голосовали - 38.

Кандидатуру поддержали фракция "Слуга народа" - 177 голосов, "Довира" - 18 голосов и внефракционные депутаты - 9 голосов. "Против" голосовала "Батькивщина" - 17 "против" и "Оппозиционная платформа-За життя" - 21 "против".

"Европейская солидарность", "Голос" и "За майбутне" воздержались.

Во время выступления в зале, Витренко также отчитался о результатах работы с момента назначения и.о. министра энергетики. По его словам, в частности, была погашена задолженность перед шахтерами, монетизированы льготы для потребителей с электрообогревом и подписаны соглашения с иностранными инвестициями в собственную добычу газа в Украине.

Также в ответ на вопрос относительно того, хватит бюджета на финансирование субсидий в результате недавнего поднятия тарифов, Витренко заявил, что "пока субсидий хватает на всех людей", однако после отопительного сезона будет пересматриваться вопрос, необходимы ли министерству дополнительные средства.

Напомним:

Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг поддержал кандидатуру Юрия Витренко на должность первого вице-премьера-министра энергетики.

На заседании 17 декабря Верховная Рада не поддержала назначение бывшего исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра – министра энергетики.

Кабмин на внеочередном заседании 21 декабря назначил Витренко первым заместителем министра энергетики. На него также возложили временное исполнение обязанностей министра.

Президент Владимир Зеленский приехал на заседание фракции "Слуга народа" и просил поддержать Витренко во время голосования в парламенте на должность министра энергетики, как наиболее независимого кандидата.

Лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко предположил, что во время нового голосования у Витренко будет больше поддержки со стороны фракции, поскольку он "за это время провел определенную работу".

Экономическая правда