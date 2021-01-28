В Минсоцполитики рассчитывают на накопительную пенсионную систему для всех с 2023 года

В Минсоцполитики надеются на принятие законопроектов №4408 и №2683 - это позволит с 2022 года начать внедрение второго, накопительного, уровня пенсионной системы для работников вредных, крупных предприятий, а с 2023 - для всех.

Об этом заявила министр Марина Лазебная на Пенсионном форуме, который проходит в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

"Сейчас перед нами стоит задача ввести обязательную накопительную систему", - отметила Лазебная.

Согласно презентации, представленной министром, первый законопроект позволит привлечь на 2-й уровень 100 тысяч участников с ежегодными взносами 2 млрд грн, второй - 10 млн с вкладами 30-40 млрд грн в год.

По оценкам Минсоцполитики, пока 60%, или 6,5 млн человек получают пенсию до 3 тыс. грн, а средний размер пенсии составляет 3,5 тыс. грн по состоянию на 1 января 2021 года.

"Таким показателям есть объяснение: взносы платят 13,2 млн наемных работников, а пенсии получают 11,2 млн пенсионеров", - пояснила Лазебная.

По ее словам, детенизация рынка труда и зарплат не состоялась, поэтому Пенсионный фонд не наполнился средствами, чтобы повысить пенсии.

Министр добавила, что при сохранении такой ситуации коэффициент замещения - отношение пенсии к зарплате - к 2055 году снизится до 18% с 28,7% в 2020 году.

Напомним:

Премьер Денис Шмыгаль рассчитывает, что закон о введении в Украине накопительного уровня пенсионной системы примут уже в 2021 году.

Ранее Шмыгаль допускал введение накопительного уровня пенсионного системы до 2021 года.

В ноябре 2020 года правительство одобрило законопроект по внедрению профессиональной накопительной системы для занятых на рисковых профессиях человек. Сейчас это будет касаться лиц моложе 35 лет.

Ранее глава комитета ВРУ по вопросам соцполитики Галина Третьякова говорила, что законопроект №2683 о введении обязательного накопительного пенсионного обеспечения необходимо принять в 2021 году, чтобы подходящую модель можно было внедрить с 2023 года.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова заявила, что для финансирования накопительных пенсий будет использоваться часть по налогам ЕСВ и НДФЛ.

В конце февраля 2019 года представители общественных организаций и негосударственных пенсионных фондов потребовали от Кабмина посодействовать внедрению накопительного уровня пенсионной системы с 2020 года и выразили опасения, что второй этап пенсионной реформы будет отложен на неопределенное время.

В конце декабря 2018 через Меморандум об экономической и финансовой политике стало известно, что Украина на период действия программы stand-by сотрудничества с МВФ прекратит введение второго уровня пенсионной системы.

Детальней о введении накопительного уровня пенсионной системы читайте в статье на Экономической правде.

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