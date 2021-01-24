Новости выходных: долги газовиков и рекорды экспорта

О бизнесе Трампа. Компания бывшего президента США Дональда Трампа Trump Organization в прошлом году зафиксировала падение выручки из-за вспышки COVID-19, а также для его бизнеса предрекают проблемы из-за штурма Капитолия.

О долгах газовиков. 2020 года участники рынка газа задолжали оператору ГТС 1,6 миллиарда за газ, выкачанный из ГТС.

О лоббизме корпораций. Компании Facebook и Amazon.com потратили рекордные суммы на лоббистскую деятельность в 2020 году.

О рекордах экспорта. По результатам 2019/2020 маркетингового года по объему экспорта всех зерновых культур Украина заняла второе место, пропустив вперед США.

В 2020 году Украина экспортировала рыбы и морепродуктов на 52,4 миллионов долларов, что на 13,2% больше, чем в 2019 году.

О налогах в "Дія City". Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о мотивации для компаний переходить в "Действие City" и какие там будут налоги.