У бизнеса Трампа после штурма Капитолия будут проблеммы — СМИ

Компания бывшего президента США Дональда Трампа Trump Organization в прошлом году зафиксировала падение выручки из-за вспышки COVID-19, также для его бизнеса предрекают проблемы из-за штурма Капитолия.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Trump Organization принадлежат отели, гольф-клубы и коммерческая недвижимость. По данным Управления государственной этики США, выручка некоторых объектов недвижимости, принадлежащих компании, упала почти на 40%, в то время как более высокодоходные объекты зафиксировали еще большее снижение показателя.

Проблемы Trump Organization, вероятно, усилятся в ближайшие месяцы, отмечает WSJ. Некоторые партнеры и клиенты компании заявили, что разорвут связи с бывшим президентом США после беспорядков в Капитолии.

Так, некоторые юридические фирмы впоследствии разорвали отношения с Trump Organization. Профессиональная ассоциация гольфистов США заявила, что разрывает контракт на проведение чемпионата 2022 года на принадлежащих Трампу полях для гольфа в Нью-Джерси.

"Еще большей угрозой для бизнеса Трампа может стать отказ компаний от аренды коммерческой недвижимости в Нью-Йорке и Сан-Франциско", - отмечает издание.

Wall Street Journal пишет, что в целом выручка бизнеса Трампа составила за отчетный период $278 млн по сравнению с $446 млн в 2019 году. Сын Дональда Трампа Эрик Трамп, который управляет Trump Organization заявил, что Trump Organization была прибыльной в 2020 году, однако он отказался раскрывать детали.

Помимо падения выручки, Trump Organization сталкивается со значительной долговой нагрузкой. "В ближайшие несколько лет компании предстоит погасить долг объемом более $400 млн, а рефинансирование долга может вызвать трудности, поскольку давние кредиторы бизнеса, включая Deutsche Bank AG, пытаются дистанцироваться от бывшего американского президента", - сообщают журналисты.

Однако, по словам Эрика Трампа, долговая нагрузка компании незначительна по сравнению с ее активами.

Напоминаем:

20 января Джо Байден принял присягу и стал 46-м президентом Соединенных Штатов Америки на официальной церемонии в Вашингтоне.

6 января участники митинга в поддержку Дональда Трампа прорвали кордон полиции и ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне, где Конгресс как раз собирался объявить результаты выборов президента, победу на которых одержал Джо Байден.