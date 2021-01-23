Facebook и Amazon потратили рекордные суммы на лоббизм

Компании Facebook и Amazon.com потратили рекордные суммы на лоббистскую деятельность в 2020 году.

Об этом пишет MarketWatch со ссылкой на данные компаний.

Сообщается, что Facebook потратил 19,7 млн долл, в то время как в 2019 16,7 млн. А компания Amazon за 2020 год потратила на лоббирование не менее 18,5 млн по сравнению с 16,1 млн долл годом ранее.

Издание пишет, что другие компании из так называемой группы FAANG - Apple, Google и Netflix - в 2020 году не потратили рекордные суммы.

Так, в Apple сообщили, о 6,7 млн долл по сравнению с рекордным показателем 7,4 млн годом ранее. Google потратил 8,7 млн в 2020 году, против рекорда в 2018 году - 21,7 млн долл. Netflix же потратил лишь 750 тыс долл по сравнению с рекордом в 1,3 млн в 2015 году.

MarketWatch пишет, что к крупным американским технологическим компаниям все большее внимание со стороны законодателей и регуляторов в связи с многочисленными вопросами.

Однако это не останавливает их инвесторов, поскольку акции всех пяти компаний превзошли рост индекса S&P 500 за прошедшие 12 месяцев. Бумаги Facebook за этот период выросли на 23%, Amazon - на 75%, Apple - на 72%, Netflix - на 78%.

Напоминаем:

Еврокомиссия хочет ограничить возможности технологических гигантов Facebook, Amazon, Google и других на своем рынке.

Facebook Inc может быть вынуждена продать свои ценные активы WhatsApp и Instagram после того, как Федеральная торговая комиссия США и почти каждый американский штат подали иски, обвиняя компанию в нарушении антимонопольного законодательства.

Еврокомиссия заподозрила компанию Amazon в нарушении европейского законодательства о конкуренции на рынке онлайн-торговли и начала расследование.