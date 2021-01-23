Газовики задолжали оператору ГТС 1,6 миллиарда

За 2020 год участники рынка газа задолжали оператору ГТС 1,6 миллиарда за газ, выкачанный из ГТС.

Об этом сообщается на сайте оператора.

"В 2020 году было отобрано из системы магистральных газопроводов 2,4 млрд куб. м газа на сумму 10,4 млрд грн, но уплачено было только 80% ", - говорится в сообщении.

Основными должниками перед ОГТСУ являются операторы газораспределительных сетей (гор-,облгазы). По итогам 2020 их совокупная задолженность составляет 14 млрд грн. На рынке Украины действуют 43 оператора газораспределительных сетей, из них только треть своевременно рассчитывается за оказанную услугу, отмечается на сайты оператора.

"Лидерами" среди должников являются:

Донецкоблгаз - 426 млн грн (+232 млн грн за декабрь),

Луганскгаз - 277 млн ​​(+6 млн грн),

Тернопольгоргаз - 276 млн грн (+51 млн грн),

Киевоблгаз - 59 млн грн (в декабре не добавил долга) и

Уманьгаз - 43 млн грн (+8 млн грн за декабрь).

В операторе добавляют, что такая ситуация становится критической, поскольку длительное бесплатный отбор значительных объемов газа по ГТС и накопления долгов создают угрозу для стабильной работы Оператора ГТС и приводят к убыткам государства.

Напоминаем:

Проблема неуплаты за небалансы, образованные из несанкционированный отбор газа операторами ГРМ, остается нерешенной с 2015 года. Это привело к накоплению задолженности у предыдущего оператора ГТС "Укртрансгаз" в размере более 44 млрд грн за период с 2015 по 2019 год.

Президент Владимир Зеленский 21 января подписал закон, который вносит изменения в ЗУ "О публичных закупках", которые позволяют оператору ГТС Украины покупать газ на бирже.