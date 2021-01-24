Украина установила рекорд по экспорту рыбы
Воскресенье, 24 января 2021, 13:44
В 2020 году Украина экспортировала рыбы и морепродуктов на 52,4 миллиона долларов, что на 13,2% больше, чем в 2019 году.
Об этом говорится в пресс-релизе ассоциации "Украинских импортеров рыбы и морепродуктов".
Основные страны, куда Украина экспортировала рыбу и морепродукты (в денежном выражении):
Наибольшее количество рыбы была экспортирована в Германию - 11 млн долл. На втором месте Дания - 6,5 млн. А на третьем - Япония, куда экспорт рыбы из Украины составил 4,75 млн долл.
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