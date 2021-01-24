Федоров рассказал, какие налоги будут в рамках "Дія City"

Вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал про мотивацию для компаний переходить в "Дія City" и какие там будут налоги.

Об он рассказал в интервью MC.Today.

"Прежде всего мы хотим легализовать трудовые отношения так, чтобы сотрудников не прятали за ФЛП, а оформляли на работу в компаниях", отметил министр.

По его словам, главная мотивация для компаний перейти в "Дія City" – это работа "вбелую". "Потому что, когда ты сотрудничаешь с ФЛП, но по факту это сотрудники твоей компании, ты, по сути, оптимизируешь налоги и не платишь все, что должен. Сейчас мы делаем так, чтобы все это было законно", - подчеркнул он.

В рамках "Дія City" компания заплатит НДФЛ в 5% и военный сбор в 1,5%. Плюс к этому ЕСВ в 22% от минимальной заработной платы. Налог на прибыль заменит налог на выведенный капитал. В последней версии его оставили на уровне 9%.

Он заверил, что для компаний, которые продолжат работать по старой схеме с ФЛП, ничего не изменится.

Напоминаем:

Благодаря новому правовому режиму для ІТ компаний "Дия.City" Украина сможет стать лидером в цифровой трансформации уже через два года и увеличить собственный ІТ рынок в 2 раза.

Ранее сообщалось, что Минцифры хочет запустить виртуальную свободную экономическую зону "Дия.City" до 2021 года.