DCH Ярославского объявило конкурс на руководящие должности "Мотор Сич"

Группа компаний DCH Александра Ярославского объявила о проведении конкурсного отбора на руководящие должности "Мотор Сич".

Об этом говорится на специальном сайте по внеочередного собрания акционеров ПАО "Мотор Сич", предназначенных на 31 января 2021 года.

DCH опубликовала следующие 11 вакансий:

Директор по развитию и инвестициям (включая развитие продукции)

Директор по маркетингу и торговле

Директор по производству

Директор по качеству и сертификации

Директор по закупкам и логистике

Директор по инфраструктуре и строительства (включая функции главного инженера)

Директор по экономике и финансам

Директор по корпоративным правам и правовым вопросам

Директор по безопасности

Директор по социальному развитию и связям с общественностью

Директор по персоналу

Среди требований к претендентам - высшое академическое образование в сфере основных компетенций должности, общий стаж работы не менее 15 лет, наличие опыта работы на руководящих должностях в сфере основных компетенций должности, на которую претендует кандидат, не менее 5 лет, безупречная деловая репутация.

Согласно совместному заявлению компаний Skyrizon и "МС-4", опубликованном на сайте, на сайте внеочередное собрание акционеров 31 января 2021 года инициируются и поддерживаются акционерами более 80% акций ПАО "Мотор Сич".

Напомним:

Правительство разрешило Минюсту использовать переговорную процедуру закупки юридических услуг для защиты интересов государства в международном арбитраже на сумму в 3,5 млрд долларов, который инициировали китайские инвесторы "Мотор Сич".

Минторговли США ввело санкции против китайской компании Skyrizon - инветора в ПАО "Мотор Сич", заявив, что она угрожает национальной безопасности США.

В китайской компании Skyrizon - инвестора в ПАО "Мотор Сич", против которой Минторг США ввел санкции из-за угрозы национальной безопасности, считают такие действия неправомерными и ищет юридические инструменты для защиты.

Китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" в декабре 2020 года направили украинскому правительству обращение в международный арбитраж против государства Украина.

Как сообщалось, китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Technology Group покупают более 50% акций компании "Мотор Сич". Более 25% акций оставались за "Укроборонпромом".

Правительство выступает за то, чтобы стратегические украинские предприятия оставались в Украине, понимает важность привлечения инвесторов в "Мотор Сич", но ему "абсолютно не нужны никакие посредники в поиске инвесторов".

Президент группы DCH Александр Ярославский заявил, что прокуратура наложила дополнительный арест на акции "Мотор Сич" после того, как китайские инвесторы вместе с DCH объявили о совместной заявкуе в АМКУ о покупке акций, и пожаловался на давление.

Экономическая правда