Ярославский: Прокуратура повторно арестовала акции "Мотор Сич"

Президент группы DCH Александр Ярославский заявил, что прокуратура наложила дополнительный арест на акции "Мотор Сич" после того, как китайские инвесторы вместе с DCH объявили о совместной заявкуе в АМКУ о покупке акций, и пожаловался на давление.

Об этом говорится в заявлении Ярославского, которое обнародовала пресс-служба DCH.

"К сожалению, те процессы, которые сейчас наблюдаются по "Мотор Сич", не могут не вызывать беспокойства. Вчера (6 августа - ред.), после того, как китайские инвесторы предприятия обнародовали информацию о совместной с DCH заявке в АМКУ в рамках обязательного раскрытия информации на Шанхайской бирже, прокуратура дополнительно наложила арест на акции и доквалифицировала формулировку обвинения до "государственной измены", - подчеркнул Ярославский.

Также он заявил о "силовом давлении" на сотрудников АМКУ "с целью помешать реализации наших договоренностей с китайскими партнерами и помешать им, законным акционерам предприятия, распоряжаться своей собственностью".

"Разумеется, правоохранительные органы должны следить за соблюдением законности. Но возникает вопрос: кто конкретно в этой ситуации государственный изменник? Тот, кто хочет возродить умирающее предприятие, сохранить рабочие места для 25 000 граждан Украины и статус нашей страны как авиационной державы? Или те, кто не дают законопослушным инвесторам это сделать?", - говорится в заявлении бизнесмена.

По его словам, все спорные вопросы в этой ситуации могут быть урегулированы в правовом поле с соблюдением норм украинского и международного права.

"Поэтому очень странно видеть, когда при новой власти, которая декларирует режим наибольшего благоприятствования для инвесторов, отдельные чиновники продолжают оказывать давление на бизнес, нарушать права иностранных инвесторов и пренебрегать законность как основополагающий принцип демократии.

Наши партнеры, частные китайские инвесторы вложили деньги в частное украинское предприятие, намереваясь модернизировать его и обеспечить важные для Украины поставки продукции на внутренний рынок КНР.

Если украинское правительство будет продолжать препятствовать законной реализации их прав и интересов, последствия могут быть исключительно неблагоприятными для нашей страны. Вероятно, включая подачу китайской стороной многомиллионных исков в международные суды и существенное охлаждение двусторонних отношений с Китаем как главным торговым партнером Украины", - утверждает Ярославский.

Он также попросил президента Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию.

"От имени DCH и наших китайских партнеров прошу господина президента вмешаться в ситуацию. Надеюсь, что благодаря политической воле власти будет принято решение, которое сохранит Мотор Сич для Украины", - говорится в заявлении.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский призвал правительство, СНБО и СБУ проверить экономическое обоснование продаж предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, в т.ч завода "Мотор Сич".

Дочерняя компания китайской Beijing Skyrizon и DCH Group украинского бизнесмена Александра Ярославского и ее аффилированные компании 4 августа совместно подали новое заявление в Антимонопольный комитет Украины о покупке акций "Мотор Сич".

Накануне стало известно, что группа DCH Александра Ярославского достигла договоренности с китайскими инвесторами, представляющими Skyrizon Aircraft Holdings Limited о совместной деятельности по развитию украинского авиастроения и, в частности, завода "Мотор Cіч".

В декабре 2019-го года президент АО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев подтвердил продажу акций предприятия китайским компаниям. По его словам уникальные разработки ГП "Ивченко-Прогресс", запатентованные как в Украине, так и в других странах, останутся интеллектуальной собственностью предприятия и не будут проданы вместе с акциями АО "Мотор Сич".

Как сообщалось, китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Technology Group покупают более 50% акций компании "Мотор Сич". В случае получения разрешения Антимонопольного комитета на покупку, инвесторы обязались предоставить авиастроительной отрасли Украины грантовое финансирование на сумму 100 млн долларов. Более 25% акций оставались за "Укроборонпромом".

21 ноября Антимонопольный комитет отложил вынесение решения о рассмотрении заявки китайской Skyrizon и Укроборонпрома о покупке контрольного пакета акций запорожского завода "Мотор Сич".

Издание "The Wall Street Journal" со ссылкой на источники в американской администрации сообщало, что США пытаются помешать покупке китайской компанией украинского завода "Мотор Сич", так как это в разы повысит оборонные позиции Китая.

28 августа советник президента США Джон Болтон заявил в Киеве о рисках продажи части украинской "Мотор Сичи" китайцам. Он сказал, что Китай ведет нечестную игру в США и ворует военные технологии.

По состоянию на начало января 2020 года Антимонопольный комитет продолжает рассмотрение дела о концентрации китайским инвестором пакета акций ПАО "Мотор Сич", дело начали в июле 2019 года.



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Экономическая правда