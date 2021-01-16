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В китайском инвесторе "Мотор Сич", против которого в США ввели санкции, считают такие действия неправомерными

Суббота, 16 января 2021, 14:51
 

В китайской компании Skyrizon - инвестора в ПАО "Мотор Сич", против которой Минторг США ввел санкции из-за угрозы национальной безопасности, считают такие действия неправомерными и ищет юридические инструменты для защиты.

Об этом говорится в сообщении компании.

"Компания Skyrizon инициировала запуск механизмов оценки рисков и реагирования, а также пристально отслеживает развитие событий по данному вопросу", - сообщили в компании.

Действия Минторга США названы в официальном заявлении Skyrizon неправомерными, а обвинения в адрес компании необоснованными.

"Решительно выступам против любого обобщения концепций национальной безопасности, смешения правдивой и неправдивой информации, а также политизации и идеологизации стандартных торгово-экономических действий, злоупотребления государственной властью и неправомерных действий, касающихся необоснованного давления на китайские компании", - сказано в документе.

Напомним:

Минторговли США ввело санкции против китайской компании Skyrizon - инветора в ПАО "Мотор Сич", заявив, что она угрожает национальной безопасности США.

Китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" в декабре 2020 года направили украинскому правительству обращение в международный арбитраж против государства Украина.

Как сообщалось, китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Technology Group покупают более 50% акций компании "Мотор Сич". Более 25% акций оставались за "Укроборонпромом".

Правительство выступает за то, чтобы стратегические украинские предприятия оставались в Украине, понимает важность привлечения инвесторов в "Мотор Сич", но ему "абсолютно не нужны никакие посредники в поиске инвесторов".

Президент группы DCH Александр Ярославский заявил, что прокуратура наложила дополнительный арест на акции "Мотор Сич" после того, как китайские инвесторы вместе с DCH объявили о совместной заявкуе в АМКУ о покупке акций, и пожаловался на давление.

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США Мотор Сич Китай

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Экономическая правда
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