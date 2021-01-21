Прокурор САП во второй раз закрыл дело "Роттердам+" – НАБУ

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко во второй раз закрыл дело "Роттердам+", НАБУ обжалует это решение.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в Twitter.

"Прокурор САП Пономаренко во второй раз закрыл дело "Роттердам+". НАБУ обжалует это незаконное решение", - сообщили НАБУ, пообещав предоставить детали позже.

Позже в Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что готовят жалобу на имя и.о. руководителя САП по решению прокурора Пономаренко.

"Надеемся на оперативное рассмотрение", - заявили в ведомстве.

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Непотопляемый "Роттердам+": как "элита" оставила в дураках всю страну

Напомним:

Антимонопольный комитет закрыл дело по признакам нарушения НКРЭКУ законодательства о защите экономической конкуренции по расчету в 2016-2017 годах рыночной цены электроэнергии (дело "Роттердам +" - ред.) из-за недоказанности нарушения.

НАБУ в рамках дела "Роттердам +" опубликовало фрагмент перехваченного разговора (март-апрель 2020) топ-менеджера ДТЭК и иностранного лица о женщине-кандидате на пост главы Минэнерго (позже вр.и.о. назначили Ольгу Буславец - ред.).

Группа компаний "ДТЭК" Рината Ахметова назвала заявление НАБУ о записи разговора одного из топ-менеджеров ДТЭК "политически мотивированной провокацией, которая не имеет ни малейшего отношения к делу "Роттердам +".

Национальное антикоррупционное бюро и САП безрезультатно просили Офис генпрокурора заменить руководителя группы прокуроров в расследовании дела "Роттердам +", дело приостановлено, изучаются материалы, заявили в НАБУ и САП.

2 декабря НАБУ отмечало, что ОГП отказывается изменить прокурора в деле "Роттердам +", несмотря на его "неоднократные попытки закрыть дело и исключить публичное судебное разбирательство противоправных действий должностных лиц НКРЕКП и представителей группы компаний-бенефициаров".

В ОГП на это ответили, что после принятия прокурором решения о закрытии дела "Роттердам +" возник ряд вопросов относительно эффективности следствия.

В августе 2020 года прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко, курирующий дело со стороны САП, внес постановление о закрытии дела "Роттердам+".

В октябре Высший антикоррупционный суд возобновил дело.

В марте 2016 Нацкомиссия утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию.Согласно ей, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считалась по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".

Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию дороже.

Формула утратила силу с 1 июля этого года в связи с переходом Украины на новый рынок электроэнергии.

8 августа 2019 года детективы НАБУ по делу "Роттердам+" сообщили о подозрении шести лицам, в частности экс-главе Нацкомиссии Дмитрию Вовку и Бутовскому.

По данным следствия, Волк по предварительному сговору с группой других лиц разработали и в 2016 году приняли необоснованный регуляторный акт, так называемую "формулу Роттердам +".

Экономическая правда