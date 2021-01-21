Новости 21 января: цены будут расти быстрее, Приватбанк получит нового руководителя

Об инфляции. Правление Нацбанка решило оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% и повысило инфляционный прогноз на 2021 год до 7%.

О Приватбанке. 23 января завершается действие контракта с председателем правления ПриватБанка Петром Крумханзлом, до момента нового назначения и.о. председателя правления станет Анна Самарина.

О "покупай украинское". Президент Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкова и премьер-министру Денису Шмыгалю о необходимости соблюдения международных обязательств Украины при внесении изменений в законодательство в сфере публичных закупок.

О стартапе Маркаровой. IT-стартап Archidata бывшего министра финансов Оксаны Маркаровой завершил тестирование собственного архивного программного обеспечения и выпустил первый релиз продукта.

О Бахматюке. Агрохолдинг "Укрлэндфарминг" Олега Бахматюка заявил, что полностью остановил производство на 37 предприятиях из-за "личной войны директора НАБУ Артема Сытника с аграрным бизнесом".

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