Приватбанк получит нового председателя правления

23 января завершается действие контракта с председателем правления ПриватБанка Петром Крумханзлом, до момента нового назначения и.о. председателя правления станет Анна Самарина.

Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка.

Крумханзл возглавлял ПриватБанк в течение последних трех лет. После окончания действия контракта 23 января начнется конкурсный отбор на должность нового председателя правления.

До нового назначения исполняющим обязанности будет Анна Самарина, заместитель председателя правления ПриватБанка по вопросам финансов.

Петр Крумханзл управлял ПриватБанком три год, возглавил его в начале 2018 года.

Экономическая правда