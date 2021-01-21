Стартап Маркаровой выпустил первый релиз продукта

IT-стартап Archidata бывшего министра финансов Оксаны Маркаровой завершил тестирование собственного архивного программного обеспечения и выпустил первый релиз продукта.

Об этом Маркарова написала в Facebook.

"Archidata завершила тестирование собственного программного обеспечения и выпустила первый релиз продукта.

Наш программный продукт - это архив, который всегда с вами: доступ к документам в любом месте и в любое время; интеграция с любой вашей системой документооборота; качественный сквозной поиск", - отметила экс-министр.

Напомним:

Маркарова работала министром финансов с июня 2018 года по март 2020 при двух правительствах - Гройсмана и Гончарука.

4 марта Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава правительства.

В июне 2020 года Маркарова сообщила, что возвращается в бизнес сферу и регистрирует стартап.

20 ноября 2020 года глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что предложил экс-министра финансов Оксану Маркарову на должность посла Украины в США.

Заместитель главы МИД Украины Евгений Енин заявил, что Украина получила агреман на назначение экс-министра финансов Украины Оксаны Маркаровой послом в США.

Экономическая правда