НБУ сохранил учетную ставку 6% и ожидает высокую инфляцию в 2021 году

Правление Нацбанка решило оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% и повысило инфляционный прогноз на 2021 год до 7%.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В НБУ напоминают, что инфляция в 2020 году составила 5% и достигла центральной точки целевого диапазона со значительным ускорением до конца года благодаря восстановлению экономической активности.

По прогнозам НБУ, индекс потребительских цен превысит целевой диапазон НБУ уже в январе 2021 года, достигнув 6,2% в годовом измерении. В марте инфляция будет 7%, в июне превысит 8%.

"Однако следует учитывать, что текущий инфляционный всплеск обусловлен факторами предложения: подорожанием продовольствия за плохого урожая, выше административно-регулируемыми ценами. Такие эффекты будут постепенно угасать при отсутствии дополнительных шоков. Поэтому мы ожидаем, что до конца текущего года инфляция замедлится до 7% и в первой половине 2022 года войдет в целевой диапазон", - комментирует решение председатель Нацбанка Кирилл Шевченко во время пресс-брифинга.

В 2022-2023 годах инфляция будет находиться около среднесрочной цели в 5%, в первом полугодии 2022 года составит 5,9%.

Также отмечается, что Национальный банк будет готов повышать учетную ставку для приведения инфляции до целевого диапазона.

"Падение экономики в 2020 году было значительно меньше, чем ожидалось, а в 2021 и в последующие годы она будет расти на уровне около 4%", - отмечают в регуляторе.

В Нацбанке также ожидают, что профицит текущего счета в 2020 году достигнет одного из крупнейших уровней в истории Украины - 4,8% ВВП. Однако в 2021-2023 годах текущий счет платежного баланса вернется к дефициту.

Экономическая правда