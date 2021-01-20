Новости 20 января: фондовый рынок в Украине, "зеленые облигации", годовые тарифы на газ

О фондовом рынке в Украине. На заседании Кабмина 20 января председатель Нацкомиссии по ценным бумагам представил проект меморандума о создании в Украине международного финансового центра - полный запуск планируется осенью 2023 года.

О "зеленых облигациях". Кабмин рассматривает выпуск "зеленых облигаций" для того, чтобы погасить долги перед производителями энергии из возобновляемых источников.

О годовых тарифах на газ. Газоснабжающие компании представят свои годовые газовые продукты, имеющие фиксированную цену в год, этой весной.

О транше от МВФ. Украина все еще может получить транш от МВФ в 1 квартале 2021 года, несмотря на введение госрегулирования цен на газ, однако более консервативный сценарий предполагает получение транша в апреле-июне 2021 года.

О Центрэнерго, ДТЭК и поставках угля. Государственная компания "Центрэнерго" обвинила энергохолдинг ДТЭК в срыве поставок угля перед прогнозируемым похолоданием, а также повышении цен на топливо. В ДТЭК обвинения отвергли.

О новом спецфонде. Кабмин одобрил проект закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс о создании госфонда поддержки медицины, спорта, образования, культуры и науки", который предусматривает, что указанный спецфонд будет пополняться средствами от платы за лицензии на игорный бизнес.

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В них вкладывали по $300 тысяч. Почему скандальная B2B Jewelry еще работает, а организаторы – на свободе

Сотни миллионов долларов присвоенных средств и сотни подозреваемых. Таков результат деятельности финансовой пирамиды B2B Jewelry, которая продолжает привлекать средства населения. Как это возможно? (укр)