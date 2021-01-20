Правительство хочет погасить долги за зеленую энергетику гособлигациям

Кабмин рассматривает выпуск "зеленых облигаций" для того, чтобы погасить долги перед производителями энергии из возобновляемых источников.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления на заседании Кабмина 20 января.

"Поэтому по моему поручению прошу Минэнерго, вместе с Минфином, Минэкономики, с участием госбанков и международных финансовых организаций проработать вопрос о возможном выпуска и размещения так называемых "зеленых облигаций", или "зеленых бондов", - заявил премьер.

"Многие решения нужно принимать комплексно и очень часто простых решений нет - поэтому нужно искать сбалансированные механизмы - это касается и вопрос зеленой энергетики", - отметил Шмыгаль.

Напомним:

Из-за долгов государственного трейдера "Гарантированный покупатель" перед производителями "зеленой" энергии сумма исков к госпредприятию составила около миллиарда гривен.

В июле 2020 был подписан меморандум, предусматривающий выплату 9 миллиардовдолга инвесторам в конце года, а также оплату 100% электроэнергии с августа.

Антикризисный энергетический штаб считает, что долги можно погасить благодаря выпуску ОВГЗ и траншам из госбюджета.

31 июля президент Владимир Зеленский подписал законопроект №3658, которым, в частности, снизили "зеленый" тариф для введенных в эксплуатацию в период с 1 июля 2015 го по 31 декабря 2019 солнечных станций более 1 МВт на 15%, для ВЭС с турбинами мощность 2000 кВт - на 7,5%.

Экономическая правда