Фондовый рынок в Украине может заработать в 2023 году

На заседании Кабмина 20 января председатель Нацкомиссии по ценным бумагам представил проект меморандума о создании в Украине международного финансового центра - полный запуск планируется осенью 2023 года.

Председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев отметил, что создание меморандума стало возможным благодаря принятию закона №738 в 2019 году по упрощению привлечения иностранных инвестиций и новых финансовых инструментов.

"УМФЦ станет интегрированной в украинскую правовую систему и предоставит равные возможности и преимущества локальным и международным участникам", - отмечает Хромаев.

Отмечается, что этот проект позволит внедрить прозрачные правила на рынке и повысить конкурентоспособность украинского бизнеса на международной арене. Также среди положительных последствий создания УМФЦ - увеличение иностранных инвестиций и интеграция с рынками ЕС.

Основными товарами в Украине Хромаев назвал энергетическую и аграрную продукцию, благодаря чему "Украина сможет стать мощным игроком Восточной Европы и черноморского региона", а также стать полноценным товарным хабом.

УМФЦ по проекту включает в себя 5 учреждений: Консультативный совет, Бюро по связям с инвесторами, Арбитражный центр, Универсальную биржу и Финансово-инфраструктурный холдинг. В Арбитражный центра будут привлечены как украинские, так и международные судьи, чтобы обеспечить профессиональное регулирование споров между сторонами.

Осенью 2023 года ожидается полноценный запуск, хотя, как отмечает председатель Нацкомиссии, уже активно ведется сотрудничество с партнерами и разрабатывается нормативная база.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что меморандум может быть вынесен на голосование правительства уже во время следующего заседания Кабмина.

"Фондовый рынок - это то, что есть во всех наших успешных соседей. Поэтому его создание является одним из приоритетов правительства. Ведь это будет означать дополнительные финансовые инструменты для внутреннего и внешнего инвестора ", - прокомментировал премьер в своем Telegram.

Экономическая правда