"Центрэнерго" обвинила ДТЭК Ахметова в срыве поставок угля и повышении цен

Государственная компания "Центрэнерго" обвинила энергохолдинг ДТЭК в срыве поставок угля перед прогнозируемым похолоданием, а также повышении цен на топливо.

Об этом сообщает пресс-служба "Центрэнерго".

"Крупнейший частный поставщик угольной продукции остановил отгрузки угля в адрес ТЭС "Центрэнерго", нарушив условия договора, несмотря на полученную предоплату в размере 106 млн грн. Более того, пользуясь критической ситуацией с запасами топлива, 13 января поставщик прислал в адрес "Центрэнерго" предупреждение о повышении цены на уголь с 1650 грн до 2100 грн за тонну", – сказано в сообщении.

Крупнейшим частным поставщиком угля для "Центрэнерго" является компания "ДТЭК Энерго" Рината Ахметова.

В компании пояснили, что запуск шести блоков ТЭС "Центрэнерго" на природном газе 18 января связан с нехваткой угля.

По данным государственной компании, по состоянию на 11 января на складах ТЭС "Центрэнерго" оставалось 40 тыс тонн угля по сравнению с 336 тыс тонн на 1 ноября 2020 года.

Падение запасов топлива в "Центрэнерго" поясняют тем, что в течение ноября и декабря 2020 года теплоэлектростанции компании работали с максимальной нагрузкой, пока значительная часть других тепловых, а также атомных энергоблоков оставались в простое из-за ремонтных работ.

Так, по командам диспетчера Оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго", производство электрической энергии на ТЭС "Центрэнерго" превысило прогнозный баланс в ноябре на 29%, а в декабре – на 56%.

"Компания была вынуждена дополнительно потратить 128 тыс тонн и 233 тыс тонн угля соответственно. Такая ситуация привела к критическому снижению объема запаса угля на ТЭС "Центрэнерго"", – сказано в сообщении.

Напоминаем:

18 января "Центрэнерго" подключило к работе энергосистемы дополнительно 6 энергоблоков с использованием природного газа.

Газ от НАК "Нафтогаз Украины" "Центрэнерго" получает на условиях отсрочки платежа.

При этом ранее генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев заявил, что запуск блоков ТЭС на газе "экономически абсолютно не обоснован".

Он также сообщил, что в связи с нехваткой топлива ДТЭК начнет импорт угля из Казахстана и увеличит поставки топлива со своих шахт в России.

Экономическая правда