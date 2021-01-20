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Кабмин хочет создать новый спецфонд и финансировать его на средства от игорного бизнеса

Среда, 20 января 2021, 14:55
 

Кабмин одобрил проект закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс о создании госфонда поддержки медицины, спорта, образования, культуры и науки", который предусматривает, что указанный спецфонд будет пополняться средствами от платы за лицензии на игорный бизнес.

Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Законопроект, в частности, предусматривает создание госфонда поддержки медицины, спорта, образования, культуры и науки в составе специального фонда госбюджета Украины.

А также - направление отчислений ежегодных лицензионных платежей от осуществления деятельности в сфере организации и проведения азартных игр в этот фонд.

Сообщается, что 50% доходов от платы за лицензии по игорному бизнесу будут направляться в бюджеты местного самоуправления по местонахождению соответствующего игорного заведения.

Отметим, что в бюджете-2021 запланировано от платы за лицензии на азартные игры получить 7,4 млрд грн, которые полностью пойдут в спецфонд госбюджета.

В частности, 3,3 млрд грн запланировано платить в качестве субвенции местным бюджетам на мероприятия по социально-экономического развития.

За счет этих средств планируется профинансировать 5 статей расходов:

  • развитие аэропортной инфраструктуры - 1 млрд грн;
  • создание современной клинической базы для лечения онкологических заболеваний в Национальном институте рака: общий объем финансирования - 1,5 млрд грн,
  • из них 805 млн - за счет платы за лицензии на азартные игры;
  • создание при МКИП Фонда развития учреждений общегосударственного значения - 2 млрд грн;
  • субвенция местным бюджетам на создание центров культурных услуг - 300 млн грн;
  • субвенция местным бюджетам на мероприятия по социально-экономического развития.

Общий размер субвенции - 6 млрд грн, из них 3,3 млрд грн - за счет платы за лицензии на азартные игры.

Предполагается, что средства в спецфонд будут направляться начиная с 2022 года.

Экономическая правда

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Кабмин игорный бизнес деньги социальные инициативы

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