Кабмин хочет создать новый спецфонд и финансировать его на средства от игорного бизнеса

Кабмин одобрил проект закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс о создании госфонда поддержки медицины, спорта, образования, культуры и науки", который предусматривает, что указанный спецфонд будет пополняться средствами от платы за лицензии на игорный бизнес.

Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Законопроект, в частности, предусматривает создание госфонда поддержки медицины, спорта, образования, культуры и науки в составе специального фонда госбюджета Украины.

А также - направление отчислений ежегодных лицензионных платежей от осуществления деятельности в сфере организации и проведения азартных игр в этот фонд.

Сообщается, что 50% доходов от платы за лицензии по игорному бизнесу будут направляться в бюджеты местного самоуправления по местонахождению соответствующего игорного заведения.

Отметим, что в бюджете-2021 запланировано от платы за лицензии на азартные игры получить 7,4 млрд грн, которые полностью пойдут в спецфонд госбюджета.

В частности, 3,3 млрд грн запланировано платить в качестве субвенции местным бюджетам на мероприятия по социально-экономического развития.

За счет этих средств планируется профинансировать 5 статей расходов:

развитие аэропортной инфраструктуры - 1 млрд грн;

создание современной клинической базы для лечения онкологических заболеваний в Национальном институте рака: общий объем финансирования - 1,5 млрд грн,

из них 805 млн - за счет платы за лицензии на азартные игры;

создание при МКИП Фонда развития учреждений общегосударственного значения - 2 млрд грн;

субвенция местным бюджетам на создание центров культурных услуг - 300 млн грн;

субвенция местным бюджетам на мероприятия по социально-экономического развития.

Общий размер субвенции - 6 млрд грн, из них 3,3 млрд грн - за счет платы за лицензии на азартные игры.

Предполагается, что средства в спецфонд будут направляться начиная с 2022 года.

Экономическая правда