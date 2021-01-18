В Фонде госимущества прокомментировали давление на ОГХК

Фонд госимущества заявил, что в случае дальнейшего давления на госпредприятия, в частности "Объединенную горно-химическую компанию", госбюджет может потерять около 12 миллиардов гривен поступлений.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

В заявлении говорится указывают на то, что действия правоохранителей "могут привести к сворачиванию приватизационного процесса в 2021 году и несут риски потери 12 млрд гривен бюджетных поступлений".

Фонд выразил готовность "обеспечить эти поступления уже в первом полугодии 2021 года в случае остановки скоординированной противодействия силовых органов и олигархических групп".

В ФГИУ также напомнили о предыдущих попытках давления на ОГХК, в частности о поджоге машины одного из руководителей компании и похищения документации.

Приватизацию ОГХК планируют провести в первом квартале 2021, 16 иностранных компаний рассматривают приватизацию компании. 2020 года предприятие заработало 600 млн грн чистой прибыли.

В Фонде напоминают, что продажа ОГКХ предусмотрена Меморандумом Украины с МВФ.

Напомним:

ОАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГКХ) 13 января заявила об обысках в главном офисе и на территории Вольногорского горно-металлургического комбината - в компании назвали это попыткой срыва приватизации.

По словам ОГКХ, речь идет о следственных действиях в рамках уголовного производства, что было зарегистрировано в августе прошлого года "еще до совершения будто неправомерных действий".

Фонд госимущества планирует выставить на аукцион большой приватизации ЗАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) со стартовой ценой от 3 до 5 млрд грн.

19 мая неизвестные подожгли автомобиль руководителя отдела экономики и финансов "Объединенная горно-химическая компания" Кириченко А.Н.

Накануне, Фонд государственного имущества днем 17 апреля сообщал о рейдерском захвате ОАО "Объединенная горно-химическая компания".

Календарь приватизации Фонда госимущества на 2021 год отмечает более 500 объектов, из которых 53 - перспективные объекты большой и средней приватизации.

Председатель Фонда Дмитрий Сенниченко рассказал, что первым объектом крупной приватизации с момента продажи "Криворожстали" в 2005 году может стать "ПАО "Объединенная горно-химическая компания".

Экономическая правда