В Фонде госимущества прокомментировали давление на ОГХК
Фонд госимущества заявил, что в случае дальнейшего давления на госпредприятия, в частности "Объединенную горно-химическую компанию", госбюджет может потерять около 12 миллиардов гривен поступлений.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
В заявлении говорится указывают на то, что действия правоохранителей "могут привести к сворачиванию приватизационного процесса в 2021 году и несут риски потери 12 млрд гривен бюджетных поступлений".
Фонд выразил готовность "обеспечить эти поступления уже в первом полугодии 2021 года в случае остановки скоординированной противодействия силовых органов и олигархических групп".
В ФГИУ также напомнили о предыдущих попытках давления на ОГХК, в частности о поджоге машины одного из руководителей компании и похищения документации.
Приватизацию ОГХК планируют провести в первом квартале 2021, 16 иностранных компаний рассматривают приватизацию компании. 2020 года предприятие заработало 600 млн грн чистой прибыли.
В Фонде напоминают, что продажа ОГКХ предусмотрена Меморандумом Украины с МВФ.
Напомним:
ОАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГКХ) 13 января заявила об обысках в главном офисе и на территории Вольногорского горно-металлургического комбината - в компании назвали это попыткой срыва приватизации.
По словам ОГКХ, речь идет о следственных действиях в рамках уголовного производства, что было зарегистрировано в августе прошлого года "еще до совершения будто неправомерных действий".
Фонд госимущества планирует выставить на аукцион большой приватизации ЗАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) со стартовой ценой от 3 до 5 млрд грн.
19 мая неизвестные подожгли автомобиль руководителя отдела экономики и финансов "Объединенная горно-химическая компания" Кириченко А.Н.
Накануне, Фонд государственного имущества днем 17 апреля сообщал о рейдерском захвате ОАО "Объединенная горно-химическая компания".
Календарь приватизации Фонда госимущества на 2021 год отмечает более 500 объектов, из которых 53 - перспективные объекты большой и средней приватизации.
Председатель Фонда Дмитрий Сенниченко рассказал, что первым объектом крупной приватизации с момента продажи "Криворожстали" в 2005 году может стать "ПАО "Объединенная горно-химическая компания".
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua