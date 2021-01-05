Приватизація: Сенниченко розповів, якою може бути стартова ціна ОГХК

Фонд держмайна планує виставити на аукціон великої приватизації ПрАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК) зі стартовою ціною від 3 до 5 млрд грн.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив голова Фонду Дмитро Сенниченко.

Зазначається, що перші аукціони великої приватизації в 2021 році планують провестии в кінці першого-початку другого кварталу.

"Дуже важливо розуміти, що стартувати слід з ціни трохи нижче (не з низькою, а трохи нижче) ринкової для того, щоб було більше учасників. Стартова ціна буде варіюватися між 3 і 5 млрд грн. Але остаточно вона ще не визначена", - сказав Сенниченко.

За його словами, Фонд держмайна вже виносить умови конкурсу з продажу ОГХК на затвердження Кабміну.

Сенниченко раніше заявляв, що про намір взяти участь в приватизації ОГХК повідомляли 16-18 компаній.

"Серед них два українських холдинги, а решта - це відомі міжнародні компанії: японські, австралійські та інші, які будуть конкурувати між собою, отримавши інформацію про компанію, про запаси, про родовища", - говорив раніше в інтерв'ю агентству голова Фонду.

Нагадаємо:

Раніше Сенниченко заявляв, що підготовка Об'єднаної гірничо-хімічної компанії (ОГХК) до приватизації завершена, її можна передати у приватну власність уже у першому кварталі 2021 року, якщо Рада зніме заборону на продаж великих держкомпаній.

Фонд державного майна екстрено звільнив т.в.о голови правління АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" Пітера Девіса через корупційні схеми із звинуваченим у корупції ексменеджментом ОГХК, а також через вимивання коштів підприємства.

У Фонді наголошують, що отримували звернення від народних депутатів, Служби безпеки України та членів правління ОГХК щодо можливого завдання шкоди майновим інтересам держави.

У вересні Девіс прийняв одноосібне рішення відновити продаж продукції Вільногірського гірничо-металургійного комбінату (входить до структури ОГХК) компаніям, які підконтрольні старому менеджменту ОГХК, відстороненого на початку поточного року через неефективне управління і корупцію.

Одночасно з цим Девіс наказав зупинити відвантаження продукції компаніям, що є добросовісними досвідченими учасниками ринку, що співпрацюють з ОГХК на умовах передоплати за вищими цінами, аж до вивантаження вже завантажених контейнерів.

У ФДМУ відмічають, що ці компанії забезпечують щомісячну купівлю продукції ОГХК на суму декілька мільйонів доларів.

Також повідомляється, що Девіс не прислухався до заперечень інших членів правління щодо таких дій.

Звільнений Фондом держмайна т.в.о голови правління АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" Пітер Девіс називає справжньою причиною своєї відставки корупцію у Фонді держмайна.