У 2021 році Фонд держмайна очікує на приватизацію понад 500 об’єктів
Календар приватизації Фонду держмайна на 2021 рік зазначає понад 500 об’єктів, з яких 53 - перспективні об'єкти великої та середньої приватизації.
Про це голова Фонду Дмитро Сенниченко розповів під час дискусії Міжнародної ради палат і бізнес-асоціацій.
Оновлено: У попередній версії зазначалось лише 53 об'єктів великої та середньої приватизації, проте усього план Фонду складається з понад 500 об'єктів.
Сенниченко розповів, що першим об’єктом великої приватизації з моменту продажу "Криворіжсталі" у 2005 році може стати "ПАТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія". У Фонді очікують, що аукціон може відбутись вже наприкінці першого кварталу - початку другого.
Також у планах великої приватизації на 2021 рік - 6 обленерго та ПАТ "Одеський припортовий завод".
У березні повідомлялось, що Україна тимчасово відмовиться від виставлення на конкурси об'єктів великої приватизації до стабілізації ситуації на світових ринках.
Проте у грудні Кабмін підтримав проєкт закону про повернення аукціонів на продаж об’єктів великої приватизації, що були призупинені через пандемію.
Сенниченко очікує, що впродовж наступного місяця відбудеться голосування щодо закону у Верховній Раді і Фонд зможе розпочати процеси приватизації великих об’єктів.
На запитання щодо того, наскільки він впевнений у підтримці дозволу аукціонів депутатами, Сенниченко зазначив, що більшість депутатів розуміє, що "приватизація є джерелом для нових інвестицій, додаткових робочих місць та бази оподаткування".
Нагадаємо:
Дохід від приватизації у 2020 році становив 2,5 мільярда гривень при запланованих 400 мільйонів гривень.
Економічна правда
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