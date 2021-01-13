У 2021 році Фонд держмайна очікує на приватизацію понад 500 об’єктів

Дмитро Сенниченко

Календар приватизації Фонду держмайна на 2021 рік зазначає понад 500 об’єктів, з яких 53 - перспективні об'єкти великої та середньої приватизації.

Про це голова Фонду Дмитро Сенниченко розповів під час дискусії Міжнародної ради палат і бізнес-асоціацій.

Оновлено: У попередній версії зазначалось лише 53 об'єктів великої та середньої приватизації, проте усього план Фонду складається з понад 500 об'єктів.

Сенниченко розповів, що першим об’єктом великої приватизації з моменту продажу "Криворіжсталі" у 2005 році може стати "ПАТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія". У Фонді очікують, що аукціон може відбутись вже наприкінці першого кварталу - початку другого.

Також у планах великої приватизації на 2021 рік - 6 обленерго та ПАТ "Одеський припортовий завод".

У березні повідомлялось, що Україна тимчасово відмовиться від виставлення на конкурси об'єктів великої приватизації до стабілізації ситуації на світових ринках.

Проте у грудні Кабмін підтримав проєкт закону про повернення аукціонів на продаж об’єктів великої приватизації, що були призупинені через пандемію.

Сенниченко очікує, що впродовж наступного місяця відбудеться голосування щодо закону у Верховній Раді і Фонд зможе розпочати процеси приватизації великих об’єктів.

На запитання щодо того, наскільки він впевнений у підтримці дозволу аукціонів депутатами, Сенниченко зазначив, що більшість депутатів розуміє, що "приватизація є джерелом для нових інвестицій, додаткових робочих місць та бази оподаткування".

Нагадаємо:

Дохід від приватизації у 2020 році становив 2,5 мільярда гривень при запланованих 400 мільйонів гривень.

Економічна правда