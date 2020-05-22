Топ-менеджеру ОГХК підпалили авто: підозрюють усунуте керівництво

19 травня 2020 року невідомі підпалили автомобіль керівника відділу економіки та фінансів "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" Кириченко О.М

Про це повідомляє пресслужба Фонду держмайна.

Повідомляється, що це не перший випадок злочинних дій щодо працівників ОГХК, які пов’язані з їх професійною діяльністю.

В ніч з 16 на 17 травня 2020 року невідомі здійснили незаконне проникнення до помешкання члена правлінняя ОГХК Кияшка Ю.В., який відповідає за фінансовий напрям у компанії, звідки викрали ноутбук та робочу документацію.

Нове керівництво ОГХК вбачає у діях зловмисників продовження спроб олігархічних груп за будь-яку ціну повернути важелі управління компанією. 19 травня 2020 року відбулося оновлення правління АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", що є продовженням курсу кадрового і фінансового оздоровлення підприємства та його підготовки до приватизації.

"Спроби олігархічних груп повернути контроль над підприємством приречені на невдачу. ОГХК втратила статус "годівнички" для ділків, які останні роки вимивали фінансові ресурси підприємства. Стратегічному курсу на ліквідацію корупційних схем і проведення приватизації ОГХК альтернативи немає" – заявив тимчасово виконуючий обов'язки Голови правління ОГХК Пітер Девіс.

За фактом підпалу правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 ("Умисне знищення або пошкодження майна")ККУ. Максимальна санкція передбачає позбавлення волі на строк десять років.

У ФДМУ підкреслюють, що разом із тим, доступ до вебсайту та до інших інформаційних ресурсів ОГХК, які є власністю держави як єдиного акціонера компанії, продовжує незаконно перебувати під контролем сторонніх приватних осіб, та використовується з метою інформаційних атак на державні органи влади.

Нагадуємо:

Фонд державного майна вдень 17 квітня повідомляв про рейдерське захоплення ПАТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".

У прес-службі ФДМУ пояснили, що до офісу ОГХК приходив колишній менеджмент підприємства на чолі з екс в.о голови Олександром Гладушком, які намагалися продовжити свою роботу, показуючи рішення Господарського суду м. Києва від 16 квітня про їх неправомірне звільнення.

У Фонді вважають таке "поновлення" є незаконним, і через це викликали поліцію для фіксації задіяних осіб. Згодом ексменеджмент ОГХК покинув приміщення офісу.

(Гладушко - колишній в.о голови ОГХК, замість якого ФДМУ 19 лютого призначив нового в. о. - Михайла Макарова. Ще через місяць ФДМУ припинив повноваження Гладушко, як першого заступника. Нинішній менеджмент підприємства готує ОГХК до приватизації - ЕП).

Згодом Госпсуд Києва за клопотанням Фонду державного майна скасував поновлення на посаді ексменеджменту "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії".

Економічна правда