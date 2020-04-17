У Фонді держмайна повідомляють про рейдерське захоплення ОГХК

Фонд державного майна повідомляє про рейдерське захоплення ПАТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".

"Зараз відбувається рейдерське захоплення ОГКХ. Запрошуємо журналістів на місце події.

Адреса: Миколи Гринченко, 4. Бізнес центр – Горизонт парк", - йдеться у повідомленні ФДМУ

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Нагадаємо:



"Об’єднана гірничо-хімічна компанія" – один із найбільших у світі видобувачів рутилового та цирконієвого концентратів. ОГХК створили через націоналізацію і об’єднання Вільногірського гірничо-металургійного комбінату та Іршанського гірничо-збагачувального комбінату.



За інформацією НАБУ, ОГХК продавали сировину за заниженою ціною компаніям-посередникам, які вже за ринковою ціною збували товар за кордон. НАБУ оцінила ці збитки на суму 13 млн доларів

Як відомо, в січні 2017 року Національне антикорупційне бюро затримало в.о. голови ПАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" Руслана Журила.

Раніше ЗМІ повідомляли, що за ОГХК стоїть екс-нардеп Микола Мартиненко, а Журило був призначений на посаду за його протекцією. Сам Журило це спростовував.

27 вересня 2019 року справу скеровано до Вищого антикорупційного суду, який призначив підготовче засідання на 25 жовтня.

У жовтні минулого року Міністерство економіки передало на приватизацію в Фонд державного майна підприємства Електроважмаш та Об’єднану Гірно Хімічну Компанію, які більше року були в списку на приватизацію.

Економічна правда