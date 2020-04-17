Всі розділи
Укр / Рус

У Фонді держмайна повідомляють про рейдерське захоплення ОГХК

П'ятниця, 17 квітня 2020, 12:09
 

Фонд державного майна повідомляє про рейдерське захоплення ПАТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".

"Зараз відбувається рейдерське захоплення ОГКХ. Запрошуємо журналістів на місце події. 
Адреса: Миколи Гринченко, 4. Бізнес центр – Горизонт парк", - йдеться у повідомленні ФДМУ

Доповнюється....

Нагадаємо:

"Об’єднана гірничо-хімічна компанія" – один із найбільших у світі видобувачів рутилового та цирконієвого концентратів. ОГХК створили через націоналізацію і об’єднання Вільногірського гірничо-металургійного комбінату та Іршанського гірничо-збагачувального комбінату.

За інформацією НАБУ, ОГХК  продавали сировину за заниженою ціною компаніям-посередникам, які вже за ринковою ціною збували товар за кордон. НАБУ оцінила ці збитки на суму 13 млн доларів

Як відомо, в січні 2017 року Національне антикорупційне бюро затримало в.о. голови ПАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" Руслана Журила.

Раніше ЗМІ повідомляли, що за ОГХК стоїть екс-нардеп Микола Мартиненко, а Журило був призначений на посаду за його протекцією. Сам Журило це спростовував.

27 вересня 2019 року справу скеровано до Вищого антикорупційного суду, який призначив підготовче засідання на 25 жовтня.

У жовтні минулого року Міністерство економіки передало на приватизацію в Фонд державного майна підприємства Електроважмаш та Об’єднану Гірно Хімічну Компанію, які більше року були в списку на приватизацію.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

ФДМ ОГХК

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Успіх "Борисполя": чи можливий він без підтримки держави 29 січня 2020, 08:55
Чому рейдерство в Україні найближчим часом не зникне 9 січня 2020, 16:04
Вітренко може стати главою Фонду держмайна 30 серпня 2019, 22:45
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!