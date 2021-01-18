СБУ вызвала Ярославского на допрос в качестве свидетеля по делу "Мотор Сич"

Президент DCH Александр Ярославский, который вместе с китайской Skyrizon добивается одобрения АМКУ сделки по покупке ПАО "Мотор Сич", заявил, что Главное следственное управление СБУ пригласило его на допросы в качестве свидетеля по делу "Мотор Сич".

Об этом говорится в заявлении Ярославского на сайте DCH.

"В субботу, 16 января 2021 года, секретариатом DCH были получены электронные письма за подписью начальника 1 отдела 1 управления предварительного расследования ГСУ, которыми Главное следственное управление приглашает меня 19 января 2021 года, а также 20 января 2021, 21 января 2021 г. и 22 января 2021 года явиться на допрос в качестве свидетеля.

Речь идет о ПАО "Мотор Сич", акции которого находятся в инвестиционном портфеле DCH и развитием которого DCH планирует заниматься", - отметил Ярославский.

"Как сознательный гражданин приду в указанный адрес в первый из перечисленных дней - а именно 19 января 2021 года", - заверил он.

Агентству "Интерфакс-Украина" в СБУ подтвердили факт вызова Ярославского на допрос в качестве свидетеля по делу ПАО "Мотор Сич".

"Эта информация соответствует действительности", - заявили в пресс-службе СБУ.

"Вместе с тем у меня вызывает большое удивление перечень статей УК, по которым в СБУ собираются получить мои показания свидетеля: ст. 14 "Подготовка к уголовным преступлением", ст. 111 "Государственная измена", ст. 113 "Диверсия".

Относительно ПАО "Мотор Сич" гораздо больше могли бы рассказать те люди, которые не допускают на предприятие его акционеров и не созывают общего собрания акционеров. Те, чьи действия привели к увольнению почти 10 тысяч работников, лишив их семьи средств к существованию. А также те, кто причастен к необоснованным арестам акций, принятию неправосудных решений и саботажу выдачи разрешительной документации. Правда, считаю, всех их надо было бы вызвать уже не в качестве свидетелей", - утверждает Ярославский.

Напомним:

Минторговли США ввело санкции против китайской компании Skyrizon - инветора в ПАО "Мотор Сич", заявив, что она угрожает национальной безопасности США.

В китайской компании Skyrizon - инвестора в ПАО "Мотор Сич", против которой Минторг США ввел санкции из-за угрозы национальной безопасности, считают такие действия неправомерными и ищет юридические инструменты для защиты.

Китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" в декабре 2020 года направили украинскому правительству обращение в международный арбитраж против государства Украина.

Как сообщалось, китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Technology Group покупают более 50% акций компании "Мотор Сич". Более 25% акций оставались за "Укроборонпромом".

Правительство выступает за то, чтобы стратегические украинские предприятия оставались в Украине, понимает важность привлечения инвесторов в "Мотор Сич", но ему "абсолютно не нужны никакие посредники в поиске инвесторов".

Президент группы DCH Александр Ярославский заявил, что прокуратура наложила дополнительный арест на акции "Мотор Сич" после того, как китайские инвесторы вместе с DCH объявили о совместной заявке в АМКУ о покупке акций, и пожаловался на давление.