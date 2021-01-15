Комиссия по игорному бизнесу отклонила все представленные заявки на получение лицензий

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей отклонила все представленные заявки на получение лицензий на оказание услуг проведения и организации азартных игр из-за непрвильного оформления документов.

Об этом сообщается на сайте Комиссии.

В частности, заявки на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в сети Интернет подавали: ООО "Геймдев", ООО "Фан Гейм", ООО "СПЕЙСИКС",

А заявки на проведение и организацию азартных игр оффлайн подали ООО "ИМПЕРИЯ Азарт", ООО "ВОЛНА 4444".

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Напомним:

Кабмин на заседании 23 декабря проголосовал за назначение членом Комиссии по регулированию азартных игр Татьяны Кириенко.

В ноябре Немчинов заявлял, что в Комиссию по регулированию азартных игр уже назначили 3 членов, нужно еще двух.

Руководитель Комиссии по игорному бизнесу Иван Рудый рассчитывает, что этот рынок заработает 15 декабря, но, по его словам, все зависит от того, когда Кабмин согласовывает лицензионные условия.

Кабмин на заседании 28 октября назначил Ивана Рудого главой Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, а Евгения Гетьмана - членом Комиссии.

На должность главы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей избрали Ивана Рудого, а членами Комиссии избрали Елену Водолажко и Евгения Гетьмана, на другие должности членов Комиссии объявили дополнительный отбор.

Антикоррупционный комитет парламента признал, что законопроект №2713, который предлагает освободить от налогов выигрыши от азартных игр и лотерей, и альтернативные к нему, содержат коррупционные риски.

Президент Владимир Зеленский подписал закон 2285-Д о государственном регулировании игорного бизнеса, несмотря на две взаимоисключающие нормы об определении органа-регулятора рынка.

Закон устанавливает перечень видов деятельности в сфере азартных игр, которые разрешены в Украине. В частности, в него включены азартные игры в игорных заведениях казино и онлайн, букмекерская деятельность в букмекерских пунктах и через интернет, выпуск и проведение лотерей, игры в покер через интернет.

В НАПК заявили, что внедрение закона об игорном бизнесе в действующей редакции приведет к появлению коррупционных схем при получении разрешительных документов и сделает невозможной честную конкуренцию и прозрачные правила деятельности в сфере азартных игр.

Кабмин на заседании 23 сентября принял постановление "О Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей".

Экономическая правда