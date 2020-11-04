Глава комиссии по игорному бизнесу назвал дату запуска рынка

Руководитель Комиссии по игорному бизнесу Иван Рудый рассчитывает, что этот рынок заработает 15 декабря, но, по его словам, все зависит от того, когда Кабмин согласовывает лицензионные условия.

Об этом он сказал в интервью liga.net.

По его словам, Комиссия по игорному бизнесу еще не сформирована полностью, но над этим работают - еще 4 членов комиссии будут рекомендованы на этой неделе.

Также Рудый рассчитывает, что уже в ближайшее время будет на первое чтение законопроекта 2713-д о налогообложении доходов от деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей.

"Я рассчитываю, что уже в ближайшее время будет первое чтение, а к запуску рынка, к середине декабря, он будет принят и в целом. У нас есть амбиция привлечь до конца года 1 млрд грн в бюджет от продажи лицензий и запуска рынка", - подчеркнул Рудый.

Он добавил, что сумма в 1 млрд грн привлеченных средств до конца года - это не установленный для комиссии KPI, а его личные амбиции.

"Это мои личные амбиции, которые, я считаю, в нынешних условиях реально реализовать. Никаких задач сверху мне не ставили, кроме как сформировать работающий контролирующий орган на игорном рынке", - сказал председатель Комиссии.

Также Рудый отметил, что непосредственного опыта работы в игорном бизнесе у него нет, но, по его словам, в Украине его нет ни у кого - эта сфера до сих пор была вне закона.

"Я с 2013 по 2018 год работал на телевидении, в продюсерской ветке холдинга StarLightMedia (холдинг Виктора Пинчука - ред.). Также у меня есть опыт ведения частного бизнеса, я занимался предпринимательской деятельностью в сфере продажи информационных услуг", - пояснил он.

По его словам, его зарплата как председателя Комиссии по игорному бизнесу - 33 600 грн плюс надбавки.

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Напомним:

Кабмин на заседании 28 октября назначил Ивана Рудого главой Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, а Евгения Гетьмана - членом Комиссии.

На должность главы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей избрали Ивана Рудого, а членами Комиссии избрали Елену Водолажко и Евгения Гетьмана, на другие должности членов Комиссии объявили дополнительный отбор.

Антикоррупционный комитет парламента признал, что законопроект №2713, который предлагает освободить от налогов выигрыши от азартных игр и лотерей, и альтернативные к нему, содержат коррупционные риски.

Президент Владимир Зеленский подписал закон 2285-Д о государственном регулировании игорного бизнеса, несмотря на две взаимоисключающие нормы об определении органа-регулятора рынка.

Закон устанавливает перечень видов деятельности в сфере азартных игр, которые разрешены в Украине. В частности, в него включены азартные игры в игорных заведениях казино и онлайн, букмекерская деятельность в букмекерских пунктах и через интернет, выпуск и проведение лотерей, игры в покер через интернет.

В НАПК заявили, что внедрение закона об игорном бизнесе в действующей редакции приведет к появлению коррупционных схем при получении разрешительных документов и сделает невозможной честную конкуренцию и прозрачные правила деятельности в сфере азартных игр.

Кабмин на заседании 23 сентября принял постановление "О Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей".