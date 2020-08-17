Закон об азартных играх вступил в силу: что дальше

Президент подписал закон об игорном бизнесе, а НАПК заявляет, что он несет в себе значительные коррупционные риски. Что предусматривает документ и с какими сложностями еще может столкнуться рынок.

13 августа 2020 года – дата, знаменующая успешное окончание длительного и противоречивого пути Закона Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" к принятию и вступлению в силу.

Начиная с 2014 года в течение шести следующих лет вокруг "игорного закона" было сломано немало копий – одни доказывали, что игровым автоматам в Украине не место, а надеждам приблизиться к успеху Лас-Вегаса суждено разбиться об острые скалы украинских реалий.

Другие оперировали цифрами, напоминая о процветании теневого и ничем не регулируемого рынка игорного бизнеса, объем которого по консолидированным экспертным оценкам "тянет" на 1 миллиард евро, из которых госказна не получает ровным счетом ничего.

Несмотря на завершение баталий в пользу принципа "не можешь победить – возглавь", на мир и тишину рассчитывать пока не приходится. накануне Национальное агентство по предотвращению коррупции выпустило заявление о том, что текст документа несет в себе значительные коррупционные риски из-за несогласованности ряда его положений.

Причины столь горячих споров и продолжающегося сопротивления понятны. Игорный бизнес – это та сфера, где невероятно сложно справедливо прочертить разделительную линию между интересами его владельцев и рисками для игроков, которые могут попасть в "азартную" зависимость.

Тем не менее, что запрет на азартные игры и отсутствие какого-либо закона отнюдь не равняется отсутствию азартных игр как явления.

Наличие пусть несовершенного, но реально существующего регулирования все же лучше идеальных, но нереализованных планов на него. Итак, что же предполагает новый закон для рынка азартных игр?

Вертикали игорного бизнеса

Закон легитимизирует все основные вертикали игорного бизнеса, среди которых казино и онлайн казино, букмекерская деятельность в букмекерских пунктах и онлайн, залы игровых автоматов и онлайн покер.

Получить лицензию на каждый из видов деятельности может только компания, созданная по украинскому праву.

Казино

Закон разрешает открывать казино исключительно в отелях, которые соответствуют ряду требований.

Так, в столице казино появятся в пятизвёздочных отелях с количеством номеров не менее 150. В других городах операторам позволено размещать казино в четырех- и пятизвёздочных гостиницах, которые располагают 100 и более номерами.

Казино разрешены также в загородных комплексах площадью не менее 10 тыс. квадратных метров с пятизвёздочным отелем.

Кроме того, законодатель решил сделать своеобразный "ход конем" для раскрытия потенциала некоторых территорий страны и придумал так называемую "специальную игровую зону". Всего таких зон будет 5, их определит правительство и располагаться они будут, в частности, в регионах Украины, требующих стимулирования их развития.

Также закон вводит инвестиционную лицензию, которую можно получить, построив отель категории 5 "звёзд" с 200 номерами в Киеве или 150 номерами в других городах. В обмен на инвестиции в строительство отеля и развитие украинской инфраструктуры оператора освобождают от платы за лицензию, срок которой – 10 лет.

Онлайн казино

Закон не выдвигает специальных требований к помещениям оператора онлайн казино или его фактическому присутствию, помимо того, что оператором может быть только украинская компания.

Предыдущие версии содержали норму, которая обязывала операторов онлайн казино размещать свои сервера в Украине, однако до финального текста это правило не сохранилось.

Кроме того, для всех онлайн операторов казино предусмотрены некоторые общие требования, к примеру, наличие доменного имени в зоне .UA и веб-сайта, зарегистрированного в реестре, через который онлайн оператор казино ведет свою деятельность.

Букмекерская деятельность

Букмекерская деятельность может осуществляться как онлайн, так и офлайн через букмекерские пункты на основании единой лицензии.

Установленные в законе требования к размещению букмекерских пунктов весьма строги: в 3-5 звёздочных отелях с номерным фондом от 50 номеров в Киеве и от 25 номеров – в других городах. Минимальная площадь букмекерского пункта – 50 квадратных метров.

Скорее всего, в связи с описанными ограничениями на размещение букмекерских пунктов операторов, желающих открыть их будет немного. В то же время благодаря легализации количество регулируемых онлайн-букмекеров должно существенно возрасти.

Отдельно закон предусматривает лицензию на открытие одного букмекерского пункта на ипподроме, где будут приниматься ставки на результаты скачек.

Игровые автоматы

Пожалуй, одна из самых противоречивых вертикалей азартных игр – пресловутые "однорукие бандиты" – игровые автоматы, вокруг которых гремели едва ли не самые жаркие споры и до последнего доносились призывы не допускать массовой игровой зависимости населения, к которой может привести их легализация.

Размещать игровые автоматы можно в казино на основании лицензии на казино и в залах игровых автоматов на основании отдельной лицензии.

Как и букмекерские пункты, залы игровых автоматов могут находиться исключительно в отелях категории 3-5 "звёзд" с 50 и более номерами в Киеве, 25 и более номерами – в других городах. Одна лицензия позволяет установить 250 игровых автоматов.

Депутаты предусмотрели ряд ограничений касательно местонахождения залов игровых автоматов – они запрещены в населённых пунктах, где проживает менее 10 тысяч населения, а также в непосредственной близости к учебным заведениям, то есть на расстоянии менее 500 метров от них.

Кроме того, операторам запрещено использовать игровые автоматы, которые произведены ранее, чем в 2019 году.

Онлайн покер

Согласно закону, лицензии выдаются только на онлайн покер. Офлайн покер возможен либо в казино как одна из азартных игр, либо же в форме спортивного покера, который не считается азартной игрой.

Лицензионные платежи и налоги

Стоимость лицензий

Стоимость лицензий стала одним из главных оснований для критики первых версий закона. На снижении лицензионных платежей активно настаивали международные игроки на рынке азартных игр. К ним прислушались и в финальной версии закона ставки стали куда умереннее.

✔ Казино

Согласно Закону, лицензия на 5 лет стоит 60 тысяч минимальных зарплат – 283,4 млн грн за казино в Киеве и 30 тысяч минимальных зарплат – 141,7 млн грн за казино в других городах.

За игорное оборудование придется заплатить отдельный ежегодный взнос:

175 минималок (826,5 тыс грн) за стол с рулеткой

90 минималок (425 тыс грн) за стол без рулетки

6 минималок (28,3 тыс грн) за игровой автомат

✔ Онлайн казино – 6,5 тысяч минималок (30,7 млн грн) за пятилетнюю лицензию

✔ Букмекерская деятельность – 30 тысяч минималок (141,7 млн грн) за пятилетнюю лицензию. Плюс ежегодно за каждый букмекерский пункт – 30 минималок (141,7 тыс грн).

✔ Залы игровых автоматов – 7,5 тысяч минималок (35,4 млн грн) за пятилетнюю лицензию. Плюс ежегодно шесть минималок за каждый автомат (28,3 тыс грн).

✔ Онлайн покер – 5 тысяч минималок (23,6 млн грн) за пятилетнюю лицензию.

А что на практике?

Казалось бы, о какой практике можно говорить, если полноценно рынок азартных игр в новой правовой парадигме закона еще не заработал? И все же, отметить некоторые потенциальные сложности и недостатки можно уже сейчас.

Лотереи

Лотереи были исключены из сферы действия Закона к финальной его версии, несмотря на то, что первые проекты предусматривали единое регулирование для всех видов азартных игр.

Лотереи остались подчинены несколько устаревшему Закону Украины "О государственных лотереях в Украине", хоть и с некоторыми правками, внесенными новым законом. Однако лотереи по-прежнему не считаются азартными играми.

Такая ситуация может сыграть злую шутку с рынком. Начиная от банальной невозможности найти гармонию между подходами, на которых базируются старый закон о лотереях и новый об азартных играх, заканчивая тем, что текущее регулирование может не позволить иностранным операторам лотерей зайти на украинский рынок.

Лицензионные платежи на время переходного периода

Закон предусматривает, что до момента запуска Государственной системы онлайн-мониторинга платежи за лицензии на онлайн казино, на букмекерскую деятельность и на игровой автомат взымаются в тройном размере.

Государственная система онлайн-мониторинга – это специальное программное обеспечение, призванное контролировать рынок азартных игр в режиме реального времени. Ее запуск запланирован в течение двух лет с момента вступления в силу закона. Еще полгода операторы будут иметь, чтобы подключить к системе свое оборудование.

Однако есть опасение, что старт системы онлайн-мониторинга может затормозиться на неопределённый период времени. Если это произойдет, поддержание лицензий значительно "ударит по карману" операторов.

Будет ли happy end

Спрогнозировать с достаточной долей определенности будущее украинского игорного бизнеса не может никто.

Тем не менее, как человек, который более 6 лет участвовал в создании нового регулирования для украинского рынка азартных игр, позволю себе высказать несколько предположений.

В "освоении" украинского рынка игорного бизнеса уже сейчас заинтересован ряд иностранных операторов, которые привыкли работать по строгим международным стандартам и правилам.

Есть огромная надежда, что они собственным примером покажут, как должен работать добросовестный игорный бизнес, создавая на украинском рынке хорошую деловую культуру и практику, делая его более прозрачным и цивилизованным.

В любом случае, ставки уже сделаны, осталось посмотреть, как они сыграют.

Алина Плющ, партнер ЮФ Sayenko Kharenko

Автор благодарит за помощь в подготовке юриста Sayenko Kharenko Ярославу Черныщук