Внедрение закона об игорном бизнесе в действующей редакции приведет к появлению коррупционных схем при получении разрешительных документов и сделает невозможной честную конкуренцию и прозрачные правила деятельности в сфере азартных игр, также закон имеет 2 взаимоисключающих положения.

Об этом заявило Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции в письме к президенту Владимиру Зеленскому, передает пресс-служба НАПК.

"НАПК отметило, что несмотря на то, что этот документ направлен на уменьшение коррупции, он содержит коррупционные риски и фактически не может быть реализован, поскольку его положения противоречат друг другу", - подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что НАПК провело антикоррупционную экспертизу законопроекта, обнаружив более двух десятков существенных коррупционных рисков, среди которых:

процедура формирования состава Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей противоречит Конституции, а необходимое количество ее членов для принятия решений четко не определено;

широкие дискреционные полномочия Комиссии (возможность действовать по своему усмотрению) при определении перечня субъектов хозяйствования, которые будут осуществлять сертификацию и инспектирования игрового оборудования, могут привести к субъективным решениям ее членов и формирования коррупционных практик;

введение новых разрешений без внесения изменений в Закон Украины "О перечне разрешительных документов в сфере хозяйственной деятельности" может привести к злоупотреблениям при осуществлении государственного надзора;

основания для получения и аннулирования лицензии на осуществление деятельности в сфере азартных игр четко не определены. Поэтому Комиссия сможет злоупотреблять полномочиями и предоставлять лицензии выбранным предприятиям;

процедура внесения платы за выдачу лицензии на осуществление деятельности в сфере азартных игр является противоречивой, поскольку предусматривает два варианта ее внесения, которые исключают друг друга. Применяя эти взаимоисключающие нормы по своему усмотрению, Комиссия сможет "подыгрывать" нужным участникам рынка.

В НАПК добавили, что подписанный закон не может быть реализован, учитывая наличие в его тексте двух взаимоисключающих положений:

в одном положении говорится, что кандидатуры для назначения на должности главы и членов Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей на рассмотрение Кабинета министров вносит премьер-министр;

другое положение определяет, что соответствующие кандидатуры на рассмотрение Кабинета министров вносятся Комиссией по вопросам высшего корпуса государственной службы по результатам проведения конкурса.

"НАПК надеется, что президент инициирует изменения, которые позволят устранить указанные коррупционные риски и сделать закон возможным для выполнения", - говорится в сообщении.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский подписал закон 2285-Д о государственном регулировании игорного бизнеса, несмотря на две взаимоисключающие нормы об определении органа-регулятора рынка.

14 июля Верховная Рада приняла законопроект о государственном регулировании игорного бизнеса. Закон устанавливает перечень видов деятельности в сфере азартных игр, которые разрешены в Украине. В частности, в него включены азартные игры в игорных заведениях казино и онлайн, букмекерская деятельность в букмекерских пунктах и через интернет, выпуск и проведение лотерей, игры в покер через интернет.



21 июля Глава Верховной Рады отказал нардепам исправить несогласованность в правках закон об игорном бизнесе - в нынешнем виде закон не заработает и до рассмотрения вето президента игорный бизнес легализован не будет. Это может произойти в сентябре.

Около 60% опрошенных украинцев не поддерживают решение Верховной Рады о легализации игорного бизнеса.

Во фракции "Слуга народа" прогнозируют, что для начала реальной работы заведений игорного бизнеса понадобится от полугода до года.

Экономическая правда