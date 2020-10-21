Кабмин избрал главу Комиссии по игорному бизнесу

На должность главы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей избрали Ивана Рудого, а членами Комиссии назначили Елену Водолажко и Евгения Гетьмана, на другие должности членов Комиссии объявили дополнительный отбор.

Об этом в Telegram-канале сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"Иван Рудой избран на должность председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Он имеет опыт и знания в сфере менеджмента, международных отношений и финансов. Участник боевых действий. Входил в состав национальной сборной Украины на "Играх Непокоренных" в Нидерландах", - написал он.

По словам Немчинова, в соответствии с пунктом 20 Порядка назначения на должности госслужбы на период действия карантина был проведен отбор на вакантные должности главы и 6 членов Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

"В целом принять участие в отборе изъявили желание 378 человек. К собеседованию было допущено 42 человека, из них 20 человек подали документы на занятие вакантной должности главы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей и 32 человека на членов комиссии. Некоторые кандидаты подавали документы одновременно на несколько вакансий", - добавил министр.

По результатам собеседований Елену Водолажко и Евгения Гетьмана назначили на должности членов Комиссии.

"Елена Водолажко - профессиональный адвокат, член Ассоциации юристов Украины, имеет значительный опыт работы в государственных органах, а также опыт сотрудничества с государственными регуляторными органами по разработке и внедрению регуляторных актов.

Евгений Гетман имеет опыт в направлении международного сотрудничества, в том числе с НАТО (координатор международных проектов), опыт работы в регуляторных органах и опыт руководства коммунальными и частными предприятиями", - отметил Немчинов.

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Напомним:

Антикоррупционный комитет парламента признал, что законопроект №2713, который предлагает освободить от налогов выигрыши от азартных игр и лотерей, и альтернативные к нему, содержат коррупционные риски.

Президент Владимир Зеленский подписал закон 2285-Д о государственном регулировании игорного бизнеса, несмотря на две взаимоисключающие нормы об определении органа-регулятора рынка.

Закон устанавливает перечень видов деятельности в сфере азартных игр, которые разрешены в Украине. В частности, в него включены азартные игры в игорных заведениях казино и онлайн, букмекерская деятельность в букмекерских пунктах и через интернет, выпуск и проведение лотерей, игры в покер через интернет.

В НАПК заявили, что внедрение закона об игорном бизнесе в действующей редакции приведет к появлению коррупционных схем при получении разрешительных документов и сделает невозможной честную конкуренцию и прозрачные правила деятельности в сфере азартных игр.

Кабмин на заседании 23 сентября принял постановление "О Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей".

Экономическая правда