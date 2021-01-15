Аналитики призвали правительство к публичной дискуссии о газовых тарифах

Ряд украинских аналитических центров призвали правительство к публичной дискуссии с экспертами для обсуждения рыночных механизмов поддержки уязвимых потребителей в вопросах тарифов на газ.

Об этом говорится в совместном заявлении аналитических центров.

"Потребители могут выбрать лучшие для себя условия уже сейчас. Десятки независимых компаний инвестировали средства для создания запасов газа и лучших продуктов для украинских потребителей. Основной задачей государства является продолжать развивать розничный рынок и свободную конкуренцию между его участниками", - считают авторы заявления.

Ранее сообщалось, что 15 или 18 января Кабмин примет постановление о снижении тарифа на газ для населения до 7 грн за куб, а новые тарифы будут утверждены 19 января. Речь идет о временном госрегулировании на период карантина или до конца отопительного сезона.

Аналитики объясняют, что реализация этих мер может уничтожить конкуренцию на рынке и привести к "необоснованному росту цен, конфликту с международными партнерами и т.п.".

В противовес к регулируемым тарифам эксперты предлагают другие механизмы поддержки: "наиболее эффективным механизмом защиты, согласно мировому опыту, считается использование адресных субсидий и финансовых выплат, а не установление предельных цен".

По мнению специалистов, правительству следует обязать газоснабжающие компании публиковать подробную информацию о составляющих тарифа, ведь это позволит "восстановить доверие общества к справедливости его формирования".

В заявлении подчеркивают, что за прошлый год был завершен ряд успешных реформ, которые уменьшили уровень госрегулирования на рынке. В частности и открытие розничного рынка газа, что позволило потребителям выбирать своих поставщиков.

Напомним:

Кабмин введет государственное регулирование цен на газ на период карантина или до конца отопительного сезона, предлагаемая цена - на уровне 6,99 грн за куб По словам премьера Дениса Шмыгаля, это означает снижение в платежках людей более чем на 30%.

С 1 января в Украине выросли тарифы на тепло и электроэнергию. Также в 2021 году украинцы будут платить больше не только за газ как товар, но и за его поставку.

10 января во ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов, они продолжились и 11 января. Протестуют, в частности, в Харьковской, Полтавской, Николаевской и Черновицкой областях.

Министр финансов Сергей Марченко рассказал, что в Международном валютном фонде обеспокоены возможным государственным регулированием цен на газ в Украине, ведь это может привести к нарушению взятых в рамках Меморандума обязательств.

Экономическая правда