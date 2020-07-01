Кабмін відклав запуск ринку газу для населення на місяць

Кабмін продовжив до серпня спецзобов'язання "Нафтогазу" продавати газ для населення за пільговою ціною (ПСО). Це відкладає запуск ринку газу для населення з 1 липня, що було однією з вимог угоди з МВФ.

Про це повідомляє в.о міністра енергетики Ольга Буславець передає Інтерфакс-Україна

За цей місяць уряд має вирішити проблеми з переходом на газовий ринок, головна з них - визначення Постачальника газу останньої надії, якого не змогли визначити вчасно .

Як повідомляв раніше голова Нацкомісії у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Валерій Тарасюк, єдине, що було зроблено станом на 23 червня - це те що, НКРЕКП спростила процедуру зміни постачальника газу для населення.

1 липня Міненергетики оголосило конкурс з визначення постачальника "останньої надії", він триватиме до 7 липня.

Скасування ПСО з 1 липня - одна з умов України перед МВФ в рамках меморандуму про фінансову допомогу на 5 млрд доларів.

Нагадуємо:

Відкриття ринку природного газу для побутових споживачів було заплановане на 1 травня 2020 року, але у зв'язку з впровадженням карантину через поширення коронавірусу терміни перенесли на 1 липня.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявляв, що повноцінний запуск ринку природного газу для населення та конкуренція постачальників дозволять українським домогосподарствам скористатись всіма перевагами низької ціни на природний газ.