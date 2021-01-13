Новости 13 января: Зеленский приказал снизить цены на газ, активы Фирташа в залоге у россиян

О тарифах на газ. Кабмин введет государственное регулирование цен на газ на период карантина или до конца отопительного сезона, предлагаемая цена - на уровне 6,99 грн за куб.м.

Снижение цен на газ более чем на 30% введено по инициативе президента Владимира Зеленского.

О Фирташе. Активы украинского олигарха Дмитрия Фирташа, включая акциями подконтрольных ему компаний и природный газ расчетной стоимостью почти 100 млрд рублей (1,3 млрд долларов) находятся в залоге у российской некоммерческой организации.

О пробках. Киев поднялся с 12-го на 7-ое место в мире в рейтинге городов с самыми большими задержками времени для автомобильного трафика в 2020 году.

О банках. Украинские банки по итогам января-ноября 2020 года получили 43,347 млрд грн чистой прибыли, самым прибыльным снова стал государственный Приватбанк, убыточным - государственный "Укрэксимбанк".

О приватизации. Календарь приватизации Фонда госимущества на 2021 год отмечает более 500 объектов, из которых 53 - перспективные объекты большой и средней приватизации.

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