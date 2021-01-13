В 2021 году Фонд госимущества ожидает приватизации более 500 объектов

Дмитрий Сенниченко

Календарь приватизации Фонда госимущества на 2021 год отмечает более 500 объектов, из которых 53 - перспективные объекты большой и средней приватизации.

Об этом председатель Фонда Дмитрий Сенниченко рассказал во время дискуссии Международного совета палат и бизнес-ассоциаций.

Обновлено: В предыдущей версии отмечалось лишь 53 объектов большой и средней приватизации, однако всего план Фонда состоит из более 500 объектов.

Сенниченко рассказал, что первым объектом крупной приватизации с момента продажи "Криворожстали" в 2005 году может стать "ПАО" Объединенная горно-химическая компания". В Фонде ожидают, что аукцион может состояться уже в конце первого - начале второго квартала 2021 года.

Также в планах большой приватизации на этот год - 6 облэнерго и ОАО "Одесский припортовый завод".

В марте сообщалось, что Украина временно откажется от выставления на конкурсы объектов большой приватизации до стабилизации ситуации на мировых рынках.

Однако в декабре Кабмин поддержал проект закона о возвращении аукционов на продажу объектов большой приватизации, которые были приостановлены из-за пандемии.

Сенниченко ожидает, что в течение следующего месяца состоится голосование по закону в Верховной Раде и Фонд сможет начать процессы приватизации крупных объектов.

На вопрос о том, насколько он уверен в поддержке разрешения аукционов депутатами, Сенниченко отметил, что большинство депутатов понимает, что "приватизация является источником для новых инвестиций, дополнительных рабочих мест и базы налогообложения".

Напомним:

Доход от приватизации в 2020 году составил 2,5 миллиарда гривен при запланированных 400 млн гривен.

Экономическая правда