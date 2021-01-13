В 2021 году Фонд госимущества ожидает приватизации более 500 объектов
Календарь приватизации Фонда госимущества на 2021 год отмечает более 500 объектов, из которых 53 - перспективные объекты большой и средней приватизации.
Об этом председатель Фонда Дмитрий Сенниченко рассказал во время дискуссии Международного совета палат и бизнес-ассоциаций.
Обновлено: В предыдущей версии отмечалось лишь 53 объектов большой и средней приватизации, однако всего план Фонда состоит из более 500 объектов.
Сенниченко рассказал, что первым объектом крупной приватизации с момента продажи "Криворожстали" в 2005 году может стать "ПАО" Объединенная горно-химическая компания". В Фонде ожидают, что аукцион может состояться уже в конце первого - начале второго квартала 2021 года.
Также в планах большой приватизации на этот год - 6 облэнерго и ОАО "Одесский припортовый завод".
В марте сообщалось, что Украина временно откажется от выставления на конкурсы объектов большой приватизации до стабилизации ситуации на мировых рынках.
Однако в декабре Кабмин поддержал проект закона о возвращении аукционов на продажу объектов большой приватизации, которые были приостановлены из-за пандемии.
Сенниченко ожидает, что в течение следующего месяца состоится голосование по закону в Верховной Раде и Фонд сможет начать процессы приватизации крупных объектов.
На вопрос о том, насколько он уверен в поддержке разрешения аукционов депутатами, Сенниченко отметил, что большинство депутатов понимает, что "приватизация является источником для новых инвестиций, дополнительных рабочих мест и базы налогообложения".
Напомним:
Доход от приватизации в 2020 году составил 2,5 миллиарда гривен при запланированных 400 млн гривен.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua