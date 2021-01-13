Кабмин введет государственное регулирование цен на газ на период карантина или до конца отопительного сезона, предлагаемая цена - на уровне 6,99 грн за куб.м. По словам премьера Дениса Шмыгаля, это означает снижение в платежках людей более чем на 30%.

Об этом он сказал на заседании правительства.

"Сегодня ситуация с карантином и пандемией усложняет возможность украинцев зарабатывать дополнительные доходы и компенсировать значительно растущие на биржах цены на газ. На совещании у президента, которое состоялось сегодня, был принят ряд соответствующих решений.

Предлагается ввести в Украине для всех бытовых потребителей государственное регулирование цен на газ на период карантина или до конца отопительного сезона. Предлагаемая цена - на уровне 6,99 грн за куб.м.", - заявил Шмыгаль.

"На сегодня это самая низкая цена на украинской бирже. Если ничего не делать, то уже в следующем месяце цена на газ для бытовых потребителей может вырасти до 12 и более гривен. Поэтому даю поручение Минэнерго, Минэкономики, Минюсту, другим профильным министерствам и центральным органам исполнительной власти безотлагательно подготовить проект постановления Кабмина о введении государственного регулирования цен на газ на период карантина с целью защиты бытовых потребителей от чрезмерного роста", - добавил он.

Также премьер отметил вопрос тарифов о распределении газа. По его словам, НКРЄКУ начинает проверку всех газопоставщиков, которые имеют высокие тарифы.

Также Шмыгаль поручил Мифину и Минсоцполитики направить субсидии для тех, кто использует электроэнергию для отопления.

"3,1 млн домохозяйств в Украине получают субсидии, средний размер 1600 грн", - добавил он.

"Рыночные цены сегодня велики, особенно если учитывать пандемию. Мы как государство должны стоять на защите своих граждан, а это значит - в экономическом плане тоже", - заявил президент Владимир Зеленский на энергетическом совещании, передает Офис президента.

"На совещании после длительного обсуждения было принято решение об уменьшении цены на газ ниже рыночной. Это означает снижение в платежках людей более чем на 30%", - добавили в ОП.

"Достигнуто решение о введении на время карантина государственного регулирования цен на газ. Это не означает, что мы отходим от рыночного регулирования цены на газ, но поскольку в данный момент чрезвычайно сложная ситуация с карантинными ограничениями, с COVID, с возможностью людей получать дополнительные доходы, соответственно, будет введено государственное регулирование. Ориентировочно сегодня некоторые облгазы продают по цене более 10 гривен, то есть с введением этого регулирования произойдет снижение цены газа более чем на 30%", - сказал Денис Шмыгаль.

По словам и.о. министра энергетики Юрия Витренко, это решение должно быть введено и полностью заработает уже с февраля. "То есть с первого февраля все потребители Украины будут платить существенно меньше за природный газ. Могу сказать, что, по нашим данным, средняя цена на газ в Украине в январе была выше, чем 9600 гривен. Соответственно, цена будет снижена в среднем для населения Украины до 6999 гривен ", - пояснил Витренко.

"Кроме этого, есть ряд решений по ценам за распределение газа - так называемая абонплата. Также мы проработали это с профильным комитетом, депутатами Верховной Рады - просить о принятии соответствующего законопроекта и снижение цены в области распределения газа и уменьшения этой абонплаты", - добавил Шмыгаль.

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Напомним:

Во вторник премьер Денис Шмыгаль заявил, что во время совещания с руководством Минэнерго, НАК "Нафтогаз", НКРЭКУ, Оператором ГТС и представителями Офиса президента разработали два подхода, которые "позволят существенно снизить тарифы на газ для населения".

Экономическая правда