РосСМИ: Газ Фирташа на 1,3 млрд долларов находятся в залоге у российской некоммерческой организации

Активы украинского олигарха Дмитрия Фирташа, включая акциями подконтрольных ему компаний и природный газ расчетной стоимостью почти 100 млрд рублей (1,3 млрд долларов по актуальному курсу) находятся в залоге у российской некоммерческой организации "Фонд промисових активов".

Об этом сообщает "РБК" со ссылкой на последнюю доступную отчетность фонда за 2019 год.

Отмечается, что "Фонд промышленных активов" получил обеспечение по кредиту, предоставленному холдингу Ostchem Holding Limited, который входит в Group DF Фирташа.

Они, в частности, включают акции кипрских компаний Alandero Investments (владеет 100% Морского специализированного порта Ника-Тера на Черном море), Ostchem Distribution, Ostchem Enterprises, Ostchem Holding Limited, Ostchem International, Ostchem Investments, Ostchem Resources, Ostchem Ventures, PLG UA Limited , Spodola Ventures, украинских предприятий "Северодонецкое объединение" "Азот", "Украгро НПК", ПАО "Азот", "Стирол", "Ровноазот", швейцарской NF Trading AG (трейдер минеральных удобрений), эстонской Nitrofert AS.

"В основном эти активы, заложенные в Фонде промышленных активов, относятся к бизнесу Ostchem по производству, дистрибуции и транспортировке азотных удобрений", - пишет издание.

"Кроме акций компаний, в залоге у "Фонда промышленных активов" числится природный газ, принадлежавший химическим предприятиям Ostchem. Согласно отчетности фонда, его расчетная стоимость составляет около 98 млрд рублей", - добавляет "РБК".

Сообщается, что "Фонд промышленных активов" был основан российской госкорпорацией ВЕБ.РФ в 2016 году, но позже был выведен за пределы группы и сейчас независим от ВЕБ.РФ.

"Фонду были проданы проблемные кредиты, предоставленные ВЭБом до 2014 года неизвестным инвесторам на покупку акций и финансирование украинских металлургических предприятий, в том числе на Донбассе. Согласно отчетности ВЭБа, кредит на 548 млрд рублей для выкупа прав требования по этим украинским активам фонда предоставил сам банк. Под кредит были выданы государственные гарантии на такую ​​же сумму.

Переданные в фонд активы (права требования к заемщикам) никогда не раскрывались, однако "Ведомости" в 2017 году писали, что речь идет, в частности, о долгах акционеров холдинга "Индустриальный союз Донбасса". РБК сообщал в 2018 году, что в Фонде промышленных активов, кроме "Индустриального союза Донбасса", заложены акции кузбасского производителя угля "Сибуглемет" и чешского завода Vitkovice steel. Отчетность фонда за 2019 год, с которой ознакомился РБК, содержит только информацию о заложенных активах Фирташа", - говорится в статье.

"РБК" добавляет, что в РФ компании Фирташа кредитовал также Газпромбанк. В 2016 году он также продал Фонду промышленных активов права требования по украинским кредитам.

"Если Ostchem Фирташа не обслуживает долг, Фонд промышленных активов в теории сможет обратиться в соответствующие суды с ходатайством о взыскании залога, в качестве которого выступают ценные бумаги кипрских и украинских компаний, а также газ. В суде Кипра теоретически изъять обремененные активы можно, но на практике это может оказаться проблематичным, поскольку в целом правоприменительная и судебная практика на Кипре исходит из принципов защиты инвестора, заявил управляющий партнер юридической фирмы "Иккерт и партнеры" Павел Иккерт.

По его словам, обеспечительные меры в виде арестов имущества кипрские суды накладывают исправно (например, два года назад некоторые активы Фирташа были арестованы по иску ВТБ), однако не факт, что суд согласится с такой мерой, как обращение взыскания на залог", - пишет "РБК".

Напомним:

16 июля 2019 года министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер дал разрешение на экстрадицию Фирташа в США.

В то же время, адвокаты олигарха подали ходатайство о возобновлении судебного рассмотрения дела об экстрадиции. Фирташ останется в Австрии, пока суд не примет решение по этому ходатайству.

Фирташа задержали в Австрии в марте 2014 году на запрос американских следователей, но выпустили под залог в 125 миллионов евро и с тех пор он оспаривает свою экстрадицию в США.

США обвиняет Фирташа в даче взятки в размере 18,5 миллионов долларов за лицензию на разработку титановых месторождений в Индии вне конкурса. Олигарху грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.

Фирташ стал известен после появления скандальной компании "Росукрэнерго" - газового посредника между Россией и Украиной. Известность ему принесла также его война с экс-премьером Юлией Тимошенко.

Узнать больше:

"Битва за Вашингтон. Лобби Дмитрия Фирташа"

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"Кто такой господин Фирташ?"